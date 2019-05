Nesplnil jsem úkol, řekl dojatý Říha po návratu z MS

Praha - I s odstupem dvaceti hodin po prohraném utkání o bronz na mistrovství světa v Bratislavě přemohly trenéra hokejové reprezentace Miloše Říhu emoce. Při hodnocení šampionátu po návratu domů se na jeho tváři objevily slzy. Říha ocenil výkony hráčů, pochvaloval si práci se svými kolegy, ale zároveň naznačil, že jeho pokračování na reprezentační střídačce nemusí být automatické, i když má platnou smlouvu i pro příští sezonu.

"Těžko se mi hledají slova. Jsem složitý trenér a chtěl bych poděkovat za důvěru. Úkol, který jsem dostal, jsem ale nesplnil. Nevím, jestli jsem udělal chybu já," řekl dojatý Říha na tiskové konferenci krátce po příletu do Prahy.

"Musím všem poděkovat. Jsem strašně hrdý na Česko, zase jsem hrdý na Česko. Všichni si nás zase váží. Pořád jsme parádní hokejový národ," doplnil šedesátiletý kouč s tím, že přímo v Bratislavě český tým pochválili i zástupci vítězného Finska. "Švédové a Rusové jsou někde úplně jinde, ale strašně se nás bojí," řekl Říha.

Říha má pověst přísného a rázného trenéra a přiznal, že měl obavy, zda jej budou hráči poslouchat a respektovat. "Byli ale skvělí. Musím ale přiznat, že mě to překvapilo. Pak už jsem ale zase byl svůj, na koni, a věděl jsem, že budou poslouchat. Nemuseli mě poslouchat, ale chtěli. Mrzí mě to ale i za ně," vrátil se k neúspěchu v boji o bronz. "Pro mě to bylo zlato. Já osobně vím, kde jsme. Jsem realista. Hráli jsme o zlato a pro mě bylo důležité," podotkl Říha a ještě jednou ocenil bojovný výkon hráčů v závěrečném utkání.

Přestože šéf hokejového svazu Tomáš Král uvedl, že počítá s tím, že Říha i nadále povede národní tým a bude si moct sám určit složení realizačního týmu, Říha své pokračování jako automatické neviděl. "Musíme vše nejdříve zhodnotit, srovnat si v hlavách. Čeká mě jednání (s vedením hokejového svazu), kde si každý řekneme své. Nevím, zda budu pokračovat já. Je tam spousta věcí, které bolí i mě," přiznal Říha a poděkoval fanouškům za podporu v průběhu šampionátu.

Několik desítek jich tým přivítalo i přímo na letišti. "Bylo to nádherné. Myslím si, že jsme úžasný hokejový národ. Máme trošku problémy v práci, ale pokud bychom to dotáhli, tak se vrátíme (do absolutní světové špičky). Znovu si nás začínají vážit," podotkl Říha.

Král ocenil výkony na MS, považuje je za příslib do budoucna

Čeští hokejisté prodloužili na mistrovství světa na Slovensku rekordně dlouhé čekání na medaili již na sedm let, šéf hokejového svazu Tomáš Král byl přesto s výsledky a výkony národního týmu spokojený. Mužstvo pod vedením trenéra Miloše Říhy podle něj potvrdilo, že se český hokej opět zvedá.

"Z mého pohledu a doufám, že i z pohledu sportovní veřejnosti, jsme odehráli v Bratislavě skvělý turnaj. Jeli jsme na mistrovství s touhou po medaili, to je bez debat. Přáli jsme si ji a já musím přiznat, že jsem byl spíše skeptický. Když jsem ale viděl, jak kluci do turnaje vstoupili a jak hráli, tak jsem v medaili věřil," řekl Král na tiskové konferenci po návratu z šampionátu.

Ocenil, že po nevydařeném semifinále se hráči v boji o bronz proti Rusku vydali ze všech sil a bojovali až do konce. "Hlavně za kluky mě mrzí, že ve chvílích, kdy jsme silný ruský tým přehrávali, tak nám to tam nespadlo. Řekl bych, že kluci měli větší touhu po vítězství než soupeř," uvedl Král, který osobně považuje semifinále za velký úspěch.

Výsledky a výkony ze Slovenska podle něj ukázaly, že v Česku rostou noví hráči, kteří přebírají štafetu po úspěšné generaci Roberta Reichla, Davida Výborného nebo Jaromíra Jágra.

"To je největší pozitivní přínos pro náš hokej. Náš hokej se už drží na pozicích, které mu patří. V žebříčku (Mezinárodní hokejové federace) jsme pátí. Naše situace není špičková, to by byla, kdybychom získali medaili, ale je velmi dobrá," podotkl Král a poděkoval hráčům i realizačnímu týmu. "Po nějaké době jsme měl zase pocit, že je to jako před lety. Tým, který se vytváří, je velkým příslibem do budoucna. O to nemám strach," doplnil prezident hokejového svazu.