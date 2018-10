Kodaň - Záložník Josef Hušbauer si před čtvrtečním třetím zápasem ve skupině Evropské ligy v Kodani uvědomuje, že fotbalisté Slavie nesmějí prohrát, aby se jim nezkomplikovala cesta za vysněným postupem. Červenobílí po dvou utkáních figurují na třetím místě čtyřčlenné tabulky a ztrácejí bod na dánského soupeře a Petrohrad.

"Skupina je vyrovnaná, takže každý zápas je důležitý. Víme, že jsme minule ztratili body se Zenitem Petrohrad, kde jsme měli aspoň na remízu. Nesmíme tady v Kodani prohrát, věřím, že uhrajeme aspoň bod, máme kvalitu na to uspět," řekl na tiskové konferenci Hušbauer.

Kodaň na úvod skupiny remizovala s Petrohradem 1:1 a poté zvítězila v Bordeaux 2:1. "Bude to asi klasický severský styl. Mají hodně vysokých hráčů, nepříjemné standardní situace, těží z výšky hráčů. Hrají takový jednodušší fotbal, často nakopávají a hodně chodí do soubojů," uvedl Hušbauer.

Ve Slavii v minulosti hrával s nynějším obráncem Kodaně Michaelem Lüftnerem, který má však zraněné koleno a proti krajanům nenastoupí. "Je to škoda spíš pro něj. Pro nás ani ne, my se spíš soustředíme sami na sebe. Pro něj by to byl hezký zápas proti týmu, kde působil," uvedl Hušbauer.

"Já osobně s ním ve spojením nejsem. (Brankář) Přéma Kovář si s ním píše, zkouší zjistit něco bližšího. Uvidíme, jestli něco řekne, ale spíš ne," dodal s úsměvem reprezentační záložník.

Je rád, že se do slávistického týmu vrátili uzdravení útočníci Milan Škoda se Stanislavem Teclem. "V předchozích zápasech chyběl útočník, který by dal gól. Je to dobrá zpráva, že začali trénovat s týmem naplno. Věřím, že nám pomohou nejen teď, ale také v dalších zápasech," řekl Hušbauer.