Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Start ve Světovém poháru není pro lyžařku Terezu Kmochovou novinkou. Už jela i na mistrovství světa, přesto je pro nejlepší neslyšící sjezdařku světa účast v pátečním obřím slalomu ve Špindlerově Mlýně svátkem. "Splněným snem," rozplývala se den před startem.

Osmadvacetiletá Kmochová se narodila se stoprocentní poruchou sluchu. Pochází z Harrachova, její rodina sjezduje, proto se vrhla na lyže. Ač neslyší šustění sněhu pod lyžemi, je ve FIS bodech v obřím slalomu sedmou nejlepší Češkou.

"Neměla jsem nikdy možnost vnímat zvuky sněhu, takže nad tím nepřemýšlím. Ostatní závodnice by bez toho nemohly lyžovat. Jak slyší sníh, hodně jim to pomáhá. Vědí, kdy mají zabrat, jak mají jet. Já prostě jedu, jak můžu," usmála se Kmochová, která novinářům odezírala otázky ze rtů a odpovídat by mohla třeba i anglicky.

Jako juniorka v roce 2008 ve Špindlerově Mlýně fandila Šárce Strachové, tehdy Záhrobské, a obdivovala Švédku Anju Pärsonovou. "Chtěla jsem holky napodobit, bohužel jsem to nedotáhla do absolutní světové špičky," litovala Kmochová.

Hrdá na sebe ale může být maximálně. Světový pohár jede poosmé, naposledy jela mezi elitou loni v Crans Montaně a v kombinaci byla 32., což bylo její nejlepší umístění. Z předloňska je stříbrná ve slalomu na mistrovství republiky, účastnicí mistrovství světa v Garmisch-Partenkirchenu v roce 2011 a předloni ve Svatém Mořici, kde byla 43. v obřím slalomu. Mezi neslyšícími je několikanásobnou mistryní světa.

Především před čtyřmi lety ovládla deaflympiádu a na krk si pověsila pět zlatých. Stala se nejlepší neslyšící sportovkyní světa z roku 2015 a letos pojede do Bormia a okolí medaile obhajovat. "To je můj hlavní cíl," řekla Kmochová.

Nyní se těší na obří slalom ve Špindlerově Mlýně. Na trať vyrazí až mezi posledními, ale to jí vůbec nevadí. "Před jedenácti lety se tady jel první Světový pohár a už tenkrát jsem si říkala, že tady chci jednou startovat. To se mi teď splnilo," zářila.

Se sezonou ale moc spokojená není. V Janu Kvasničkovi, který vedl nyní zraněnou Pavlu Klicnarovou, má nového trenéra. "Trošku předěláváme techniku. Doufám, že mi to ve Špindlu dobře pojede a pořádně se rozjedu," řekla Kmochová.

Nervozitu pocítí až na startu a před zraky svých nejbližších a kamarádů nechce udělat ostudu. "Pokusím se podat nejlepší výkon, přiblížit se co nejvíc bodované třicítce. Chci předvést jízdu, na kterou budu hrdá," řekla Kmochová.

Na Přírodovědecké fakultě UK v Praze dělala molekulární biologii a nyní se připravuje na státnice z imunologie. "Táta je genetický inženýr, jdu v jeho stopách," řekla. Zatím neví, čemu se bude v budoucnu věnovat. "Studium je hrozně těžké a kombinovat to s lyžování je skoro nemožné, tak tomu nechávám volný průběh. Uvidím, jak to všechno nakonec dopadne. Teďka v zimě lyžuji a v létě se učím."