Nesledovanější TV skupinou pro diváky nad 15 let byla loni Česká televize

Praha - Nejsledovanější televizní skupinou byla loni Česká televize. Mezi diváky staršími 15 let získala podíl přes 32 procent. Konkurenční Nova ovládla mladší diváckou skupinu mezi 15 a 54 lety s podílem 33 procent. Prima byla v obou diváckých skupinách třetí s podílem 25, respektive 23 procent. Vyplývá to z údajů televizí.

České televizi se podle mluvčí Karolíny Blinkové podařilo získat prvenství počtvrté v řadě. S průměrným celodenním podílem na publiku 32,3 procenta se navíc jednalo o její nejlepší výsledek od roku 1998. "Lídrem trhu byla ČT tentokrát nejen v průběhu dne, ale poprvé v historii také v hlavním vysílacím čase," uvedla Blinková.

"Prvenství patří ČT i za nejsledovanější pořad roku, kterým byla premiérová pohádka Jak si nevzít princeznu. Na Štědrý večer ji sledovalo přes 3,2 milionu lidí," dodala mluvčí. Druhým nejsledovanějším pořadem loňska byla druhá štědrovečerní pohádka Tři oříšky pro Popelku s 2,7 milionu diváků a žebříček uzavírá jeden z dílů úspěšného seriálu Zločiny Velké Prahy s bezmála dvěma miliony diváků.

Nova, která cílí na diváky do 54 let, se podle svých údajů stala 307 krát jedničkou večera v podílu na sledovanosti. Hlavní stanice Nova pak dominovala v hlavním vysílacím čase 322 večerů. V celodenním vysílání oslovily v průměru každý den stanice skupiny 4,486 milionu diváků starších čtyř let.

Skupina Prima dosáhla podle generálního ředitele Marka Singera rekordních hodnot. Obchodní zastupitelství Media Club, kam kromě Primy patří například také Barrandov a Óčko se podle něj stalo vítězem mezi ostatními televizními skupinami v cílových skupinách 15+ i v 15–69. "V cílové skupině 15+ dosáhlo podílu 34,8 procenta a v prime time 34,3 procenta. Ve skupině 15–69 let byl celodenní podíl 34,4 procenta a 33,7 procenta v hlavním vysílacím čase," uvedl Singer.

ČT loni mezi diváky staršími 15 let zvýšila svůj podíl o téměř 1,5 procentního bodu, Prima přidala 0,4 bodu na 25,2 procenta, naopak Nova tři čtvrtě bodu ztratila.

Čtvrtou nejsledovanější skupinou byla Atmedia, která zastřešuje 28 tematických kanálů. V divácké skupině 15 až 69 let její podíl stoupl o 0,5 procentního bodu na 5,1 procenta. "V roce 2021 jsme měli ve svém portfoliu nejvíce měřených televizních stanic v historii naší společnosti. I z tohoto důvodu se nám podařilo překročit pětiprocentní hranici podílu na sledovanosti. Za nárůstem stojí také zvyšující se zájem o tematické televizní stanice v čele s filmovými, seriálovými a dokumentárními," uvedla generální ředitelka Michaela Suráková. Do skupiny Atmedia patří například kanály JOJ Group nebo skupiny Discovery.