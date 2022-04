Neskutečný pocit, radovala se kapitánka florbalových mistryň Mlejnková

Praha - Dvěma góly zařídila kapitánka Michaela Mlejnková florbalistkám FBC Ostrava premiérový zisk titulu. V superfinále v pražské O2 areně přispěla k vítězství nad Chodovem 4:2 a mohla si před 7923 diváky užít úspěch klubu, který měl dosud ve sbírce jen dvě bronzové medaile. Po překvapivé výhře nad vítkovickými obhájkyněmi titulu z let 2018, 2019 a z loňska v semifinále 4:0 na zápasy dovršil tým trenéra Jakuba Robenka svou úžasnou jízdu.

"Je to neskutečný pocit, oslavy budou obrovské a dlouhé. Hrozně moc si to užijeme," řekla Mlejnková, která do FBC Ostrava zamířila před třemi roky z Liberce. Už tehdy věřila v úspěch, přestože soutěži vládl ostravský rival. "Byl to jeden z cílů a jeden z aspektů, proč jsem do FBC šla. Protože jsem věděla, že má takové ambice. Jsem strašně ráda, že se nám to povedlo."

Úspěch proti Vítkovicím, které do startu semifinále držely v extralize sérii 70 výher, podle Mlejnkové týmu hodně zvedl sebevědomí. "Pomohla nám i série s Bohemkou, kdy jsme si vybraly nejtěžšího možného soupeře. Bylo to na šest zápasů, sáhly jsme si na dno. Ale hrozně nás to posílilo. A od šestého utkání máme něco, co jsme zúročily i dneska," prohlásila Mlejnková.

Po vyřazení favorita Ostravanky nechtěly myslet na to, jak blízko jsou titulu. "Braly jsme to jako každý normální zápas. Protože kdybychom se tím nechaly svázat, mohlo by to vypadat úplně jinak," popsala Mlejnková rozpoložení před posledním krokem k historickému úspěchu. "Je to úžasné, neskutečné, možná nám to ještě nedochází. Já si myslím, že nám to dojde o pár dní později. Je to odměna za práci, kterou klub dělá," uvedla.

Nové šampionky dosáhly na triumf po třetím místě v základní části. "My jsme na začátku měly hrozně mladý a nezkušený tým. Trošku jsem se upřímně bála, jak to bude vypadat. Ale my jsme udělaly neskutečný pokrok. Zúročily jsme to v celém play off," podotkla Mlejnková.

Vítězná nakonec byla její druhá branka v utkání z 53. minuty, kdy před Janou Christianovou tečovala střelu Veroniky Rybičkové. "Já upřímně nevím, jestli jsem to tečovala. Ale stála jsem tam před ní. Na výkonu má zásluhu úplně celý tým," řekla Mlejnková.

V O2 areně podporoval FBC Ostrava velký žlutý "kotel". "My jsme měly výbornou podporu už v semifinále, hrozně nás to hnalo dopředu. Byly jsme moc rády, že byly s námi i tady. Fanoušci byli neskuteční, užívaly jsme si to. Na druhou stranu jsme se snažily nevnímat, aby nás to úplně nerozhodilo. Ale moc jim děkujeme, že za námi přijeli a byli u toho," cenila si podpory Mlejnková.

Po triumfu zněla O2 arenou skladba Ostravo Jaromíra Nohavici. "Bylo to úplně úžasné. Moc si to užíváme, děkujeme i fanouškům. Rodina, kamarádi, známí. Mají na tom taky všichni zásluhu," dodala šestadvacetiletá útočnice.