Neschválené odstranění nápisu z Karlova mostu zdivo nepoškodilo

Praha - Při neschváleném odstranění sprejerského nápisu z Karlova mostu v Praze nebylo podle laboratorních výsledků poškozeno zdivo, sdělila dnes ČTK mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Situaci TSK dále řeší s policií, které se přihlásil muž, jenž v neděli ráno graffiti z pilíře mostu odstranil. Podle zjištění restaurátora však nápis nebyl odstraněn dokonale a na kamenech zůstaly zbytky barvy. Lišková proto už v pondělí uvedla, že se pilíř bude muset dočistit.

"Vzhledem k tomu, že je Karlův most národní kulturní památkou, budeme se dále držet zákonného postupu. Na čištění se tudíž musí podílet odborný restaurátor schválený památkáři z pražského magistrátu i generálního ředitelství Národního památkového ústavu. Na odstranění nápisu máme uzavřenu smlouvu s panem Janem Mjartanem," uvedla Lišková.

Na pilíři Karlova mostu se v polovině července objevil sprejerský nápis o rozměrech pět krát dva metry. Policie na místě zadržela dva německé mladíky, soud jim uložil roční podmínku, pětileté vyhoštění a peněžité tresty. Jejich obhájce ale podal proti rozhodnutí odpor, v případu bylo proto nařízeno hlavní líčení. V něm se v září má řešit také neschválené odstranění nápisu.

Miloslav Černý, který se k očištění mostu přihlásil, tvrdí, že se odstraňováním graffiti živí a použil šetrnou metodu. Nápis odstranil vysokotlakým proudem páry. Odmítl podezření, že chtěl znehodnotit práci restaurátorů nebo odstranění nápisu využít k propagaci.

Přihlásil se muž, který neodborně odstranil nápis z Karlova mostu

Úřadům se přihlásil muž, který neodborně odstranil nasprejovaný nápis z Karlova mostu v Praze. Uvedl to server <a href="https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fantom-z-karlova-mostu-na-seznamu-odkryva-svou-identitu-jak-pres-noc-odstranil-graffiti-76690?seq-no=1&dop-ab-variant=&source=clanky-home">Seznam Zprávy</a>, který s mužem mluvil. Miloslav Černý tvrdí, že se odstraňováním graffiti živí a použil prý šetrnou metodu. Popřel, že by chtěl znehodnotit práci restaurátorů nebo odstranění nápisu využít k propagaci. Restaurátoři a Technická správa komunikací (TSK) už dříve uvedli, že odstranění bylo neodborné a pilíř mostu bude potřeba dočistit, případně i opravit.

Nápis o rozměrech pět krát dva metry nasprejovali na pilíř mostu dva němečtí mladíci v polovině července. Restaurátoři ho v sobotu 27. července začali odstraňovat a plánovali, že práce budou trvat do půlky srpna. V noci na neděli 28. července ale nápis neočekávaně zmizel. Muž, se kterým mluvil server Seznam Zprávy, tvrdí, že v neděli ráno nápis odstranil během asi dvou hodin vysokotlakým proudem páry.

"Zhruba čtrnáct dní se nic nedělo, a protože jsem věděl, že je to mezní doba, tak jsem přišel na místo. Jsem přesvědčený, že každý Čech chce, aby Karlův most vypadal hezky. To bylo mou motivací, ne abych dělal hlupáky z odborníků," řekl serveru. Podle něj je jeho technika účinnější než postup restaurátorů, ale také šetrná.

"Mohu potvrdit, že se nám opravdu přihlásila osoba, která odstranila ten nápis z mostu. Muž přišel sám, dobrovolně na služebnu," uvedla na dotaz ČTK mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. "V současné chvíli však věc stále pouze prověřujeme a čekáme na podklady od správce mostu, zda došlo k nějakému poškození, či nedošlo," doplnila.

Že byl pilíř očištěn nějakým proudem, odhadli už dříve restaurátoři. "Na zemi jsou stékance. Jestli byla použita chemikálie, nemusíme nyní poznat," řekl v pondělí ČTK restaurátor Jan Mjartan, který měl odstranění graffiti na starost. Na zdi zůstaly zbytky zateklé barvy, uvedla v pondělí mluvčí TSK Barbora Lišková. Restaurátor odebral vzorky kamene, aby laboratoř zjistila, jaký prostředek byl k očištění použit. Výsledky testů by podle Liškové měly být známy už dnes, řekla ČTK. Zatím se k případu nechce dále vyjadřovat. Další kroky udělá TSK v součinnosti s restaurátorem, památkáři z pražského magistrátu i Národního památkového ústavu, uvedla.

Restaurátoři chtěli pilíř mostu, starého několik staletí, očistit pomalu a opatrně za pomoci dlouho působících čisticích látek a kartáčků. Vzhledem k velikosti graffiti museli předtím metodu čištění schválit památkáři z pražského magistrátu i generálního ředitelství Národního památkového ústavu. Restaurátorskému záměru také předcházel rozbor použitých sprejů.

Turistům, kteří most posprejovali, uložil Obvodní soud pro Prahu 1 jako trest roční podmínky, pětileté vyhoštění, stotisícové peněžité tresty a náhradu škody 40.000 korun. Obhájce turistů ale podal proti rozhodnutí soudu v Česku odpor, takže bylo v případu nařízeno hlavní líčení, při němž se soud bude zabývat i odstraněním nápisu. "Soud zatím neobdržel žádné sdělení o tom, kdo, jakým způsobem graffiti odstranil a na čí náklady. Důležitou otázkou bude rovněž zjištění, zda odstraněním nedošlo ke způsobení nějaké další škody, která by měla souvislost s uvedenou trestní věc," řekla ČTK v pondělí mluvčí soudu Dana Šindelářová.