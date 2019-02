Praha - Záložník Martin Frýdek s notnou dávkou štěstí zařídil fotbalistům Sparty v závěru úvodního jarního kola první ligy vítězství 1:0 nad Bohemians 1905. Šestadvacetiletý kapitán letenského celku v druhé minutě nastavení z penalty nepříliš umístěnou střelou po zemi trefil hostujícího brankáře Tomáše Fryštáka a prosadil se až z následné dorážky. Připustil, že o moc hůř už pokutový kop zahrát nemohl.

"Na penaltu jsem byl určený. Nervy to byly, oddychl jsem si hodně. Viděli jsme, že takhle špatně kopnutou penaltu snad ani nejde chytit," vtipkoval po zápase Frýdek. "Zaplaťpánbůh, že to tam naštěstí spadlo a že jsem z toho dal gól," dodal v rozhovoru s novináři.

Nervy prožíval i sparťanský trenér Zdeněk Ščasný. "Frýďas mi po zápase říkal, že si to narazil, jestli jsem nezešedivěl. Já říkám, že jsem stejně šedivý. Obrátili jsme to ve srandu," řekl Ščasný novinářům. "Frýďas si okamžitě míč vzal, takže jsem věřil, že penaltu dá. Zaplaťpánbůh, že to tam spadlo. My jsme v poslední době s penaltami měli problém, ti kluci to mají v hlavě," dodal.

Podle Frýdka je nejdůležitější, že Letenští zvládli vstup do jara vítězně, i když se jim herně příliš nedařilo. "Hraje se to hlavně kvůli třem bodům. Za dva dny nikdo nebude vědět, že jsme hráli špatně, ale že jsme vyhráli. Teď jsme spokojeni," prohlásil Frýdek.

Někteří sparťanští fanoušci byli s výkonem hodně nespokojeni a v závěru skandovali "Ščasný ven". "Dneska jsme potřebovali vyhrát. Fanoušci jsou nespokojení. Musíme se snažit, abychom vyhrávali a hráli tak, jak si to představujeme," uvedl syn stejnojmenné sparťanské legendy.

"Bylo na nás vidět, že jsme tam měli spoustu nepřesností. Je těžké hrát takhle do plných, moc místa tam nebylo. Pár šancí jsme si sice vytvořili, ale chyběl nám klid. Taky jsem tam měl šanci, ale netrefil jsem bránu. Byly tam ještě dvě nebo tři šance, ale oni bránili dobře," připustil Frýdek.

Těší ho, že začal jarní sezonu jako kapitán. "Odmala jsem snil o tom hrát na Spartě a ještě jako kapitán. Je to úžasný pocit," dodal Frýdek.