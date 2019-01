Třinec - Jakub Sedláček se v průběhu týdne stěhoval ze Zlína do Sparty. A i když by měl být brankářskou dvojkou Pražanů za Matějem Machovským, na svou první šanci dlouho nečekal. Premiéru si odbyl dnes na ledě Třince, kde byl vyhlášen nejlepším hráčem týmu, ale porážku 1:2 neodvrátil.

Sedláček stihl s obránci probrat základy. "Jak řešit situace za bránou hokejkou, kdo má koho mít v přečísleních dva na jednoho a podobně. Do toho se člověk dostane rychle, v tom nebyl problém," uvedl Sedláček v rozhovoru s novináři a přiznal, že byl ráno v den zápasu nervózní.

"Ještě i okolo oběda," upřesnil zkušený brankář, který ve Zlíně odchytal v této sezoně 33 zápasů. "Po rozcvičce na suchu už ze mě spadla a bylo to normální. Asi i proto, že jsem hodně chytal a neměl jsem tak dlouhý výpadek. Díky tomu nebyla nervozita až taková," pokračoval.

Navíc se vrátil do míst, kde se mu daří. Sedláček je posledním brankářem, který si z Třince odvezl vítězství. Se Zlínem zde koncem října vyhrál, od té doby Oceláři vyhráli jedenáct domácích utkání v řadě. "Nám se tady se Zlínem v minulosti dařilo. I se Spartou jsme odehráli super zápas, měli jsme dost šancí. Škoda, mohli jsme tady bodovat. Rozhodla jedna branka," litoval Sedláček.

Třinec mu premiéru ztížil, překonal ho ze své první střely v utkání. Z úniku se prosadil Vladimír Svačina. "To je vždycky těžké, když na vás deset minut nic neletí a pak jede sám. Dal vikýř. Už se mi v minulosti stalo, že jsem dostal gól z první střely, tak jsem si říkal, že mě to nesmí zlomit. Byl jsem rád, že jsme pak vyrovnali," uvedl Sedláček.

Podobně neměl nárok ani při druhém inkasovaném gólu. Obránce Guntis Galvinš naznačil střelu a poté střílenou přihrávkou našel Arona Chmielewského, který pohodlně skóroval do odkryté branky. "Ze tří čtvrtin to byl gól hráče přede mnou. Stál tam výborně, já puk neviděl. Až jak to dává do prázdné," popsal Sedláček rozhodující situaci celého zápasu.

Trenér Sparty Prahy Uwe Krupp jeho výkon chválil, samotný gólman ale neví, jaký záměr s ním má. A kdy bude zase chytat. "Je to těžší, ale v minulosti už jsem to taky zažil, tak budu čerpat ze zkušeností. Doufám, že budeme vyhrávat a bude jedno, kdo bude chytat. Hlavně, když budeme vyhrávat," uzavřel Sedláček.