Nerudové a Pavlovi zůstávají týden před volbami na účtech miliony korun

Praha - Prezidentským kandidátům Danuši Nerudové a Petru Pavlovi zůstávají týden před volbami na transparentních účtech miliony korun, u dalších kandidátů to jsou řádově statisíce. Pavel dosud od sponzorů získal 39,8 milionu korun, prakticky tak má k dispozici celý čtyřicetimilionový limit pro první kolo voleb. Nerudová vybrala asi 35,7 milionu korun, Andrej Babiš 12 milionů. Do kampaně vstupují také tzv. třetí registrované osoby, například majitel softwarové firmy Y Soft a Pavlův sponzor Václav Muchna chce bojovat proti dezinformacím.

Z transparentních účtů prezidentských kandidátů vyplývá, že nejvíc příspěvků od příznivců obdržel Pavel, a to přes 1100. Následuje ho Pavel Fischer s asi 600 příspěvky a Nerudová s přibližně 500 příchozími platbami. Pavlovi na účtu zbývá čtyři miliony korun, Nerudová má přes 13 milionů korun, dnes jí dvěma miliony korun přispěl Tomáš Krsek, majitel investiční skupiny BHM Group.

Zůstatky ostatních kandidátů jsou výrazně nižší. Fischer má k dispozici necelý milion korun, Babiš asi 550.000 korun. Bývalému premiérovi kampaň financuje jeho hnutí, dosud mu poslalo 12 milionů korun. Převážně stranické peníze využívá i Jaroslav Bašta, většinu ze 13,4 milionu korun mu poslalo SPD. On, Diviš, Hilšer, Středula i Zima mají aktuálně na účtu k dispozici do 200.000 korun.

Zřídit transparentní účet mají jako povinnost i tzv. registrované třetí osoby, které se chtějí do prezidentské kampaně zapojit. Předseda Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran František Sivera ČTK řekl, že tito lidé poté mohou vést kampaň podle vlastního uvážení. Mohou tak bez jeho vědomí podporovat některého z kandidátů, nebo naopak vystupovat proti jinému uchazeči o post prezidenta. Mohou také v kampani vyhledávat myšlenky, které chtějí podpořit, a které se týkají jednotlivých nebo více kandidátů. Musí se ale vejít do zákonem stanoveného limitu, který je 800.000 korun pro první kolo, v součtu s druhým kolem to může být až milion korun. Tyto výdaje se pak nezapočítávají do celkového volebního limitu, který je nastaven na 40 milionů korun pro první kolo voleb a na dalších deset milionů pro případné kolo druhé.

Možnosti zapojit se do kampaně chce využít například Muchna, který se rozhodl bojovat proti dezinformacím. "Šíření dezinformací o Petru Pavlovi, kterého dlouhodobě podporuji, mě aktivizovalo k partyzánské akci. Najal jsem reklamní agenturu a budu soukromě financovat kampaň proti těmto dezinformacím," napsal. Lidé mu na jeho transparentní účet poslali přes 370.000 korun. Muchna slíbil, že ze svých prostředků částku dorovná do limitu 800.000 korun. Transparentní účet si zaregistrovala i jeho firma Y Soft Corporation, žádná finanční transakce na jejím účtu se ale zatím neuskutečnila.

S Pavlem je spojena i další aktivita "registrované třetí osoby", kdy je jako majitel účtu uveden podnikatel Martin Hausenblas. V názvu účtu se hlásí k podpoře Pavla. Limit 800.000 korun se mu již podařilo naplnit, kromě něj přispěl také třeba Milan Vašina 500.000 korun a Martin Hájek, který zároveň v uplynulých měsících poslal Pavlovi dva miliony korun na volební účet.

Zákonného limitu dosáhl i účet s názvem BPD Partners. Za společností se stejným jménem stojí Jan Dobrovský, Petr Pudil a Vasil Bobela, bývalí spolumajitelé Mostecké uhelné společnosti. Ivana Kadlčáková shromáždila na dalším transparentním účtu přes 870.000 korun, většinu peněz již použila.