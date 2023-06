Nerudová jedná o své kandidatuře do europarlamentu

Praha - Bývalá prezidentská kandidátka a ekonomka Danuše Nerudová vážně zvažuje kandidaturu ve volbách do Evropského parlamentu. Zatím ale není nic jisté a potvrzené. Napsala to dnes na twitteru poté, co server Euractiv.cz zveřejnil, že kandidovat bude, ale ještě není jisté, za jakou stranu. Server píše, že kandidaturu mu potvrdila sama Nerudová.

"Kandidovat určitě budu. Jednám se všemi politickými stranami, které by reflektovaly můj program z prezidentských voleb. Dohodnuto zatím definitivně nic není, kandidátky se uzavírají na podzim," řekla serveru Nerudová.

Na svém twitterovém účtu pak napsala, že "přání je otcem myšlenky". "Mohu potvrdit, že vážně zvažuji svoji kandidaturu, ale nic není v tuto chvíli jisté a potvrzené. Můj postoj k EU je bez ohledu na účast/neúčast v evropských volbách stále stejný. Vnímám EU jako obrovskou příležitost pro naši zemi, občany i firmy. Vždy jsem mluvila o důležitosti našeho členství a o tom, že musíme v EU skutečně hájit naše zájmy," uvedla.

Podle informací serveru by Nerudová mohla být dvojkou kandidátky hnutí STAN, a to hned za místopředsedou STAN Janem Farským, který by měl být na první pozici. Farský informaci nepotvrdil ani nevyvrátil. "Kandidátku bude schvalovat hnutí STAN na konci letošního roku, v září bude schvalovat lídra, do té doby nemohu nic potvrdit," sdělil serveru. Dodal, že hnutí pracuje na samostatné kandidátce, neboť koaliční partner z posledních eurovoleb - TOP 09, stále jedná o společné kandidátce Spolu.

České europoslance si lidé budou moci v návaznosti na unijní dohodu vybírat 7. a 8. června příštího roku, termín ale podle ministerstva vnitra musí formálně vyhlásit prezident Petr Pavel. Má na to zhruba deset měsíců, neboť rozhodnutí hlavy státu o termínu voleb musí být vydáno nejpozději 9. března 2024.

Tento týden ohlásil kandidaturu do evropského parlamentu bývalý prezidentský kandidát Karel Diviš, kandidovat bude jako nezávislý za Svobodné.