Nerad hraju proti deseti, zavání to průšvihem, řekl trenér Rada

Zlín - Trenér fotbalistů Jablonec Petr Rada po výhře 2:0 ve Zlíně v předehrávce 10. kola první ligy přiznal, že nerad hraje proti oslabenému týmu, jelikož pak hrozí průšvih. "Ševcům" chyběl od 45. minuty vyloučený útočník Tomáš Poznar a Severočeši po přestávce přesilovku dvakrát využili.

"Nerad hraju proti deseti, většinou to zavání průšvihem, soupeř totiž hraje často z bloku a jakákoliv standardní situace může být pak smrtelná. Takové tři situace jsme tam měli i my. Byla už spousta zápasů, kdy tým v deseti vyhrál," řekl Rada na tiskové konferenci.

Jeho celek se po vyloučení dlouho nedostal do výraznější šance. Skóroval až v 71. minutě zásluhou Václava Pilaře, kterému přihrál Robert Hrubý, jehož přitom chtěl Rada předtím vystřídat.

"Před gólem nám trochu vázl prostředek hřiště, chtěli jsme tam dát druhého útočníka, abychom byli nebezpečnější směrem dopředu. No a pak dal Robert Hrubý skvělou přihrávku na Vencu Pilaře a ten to uklidil na zadní tyč," uvedl dvaašedesátiletý bývalý hráč pražské Dukly, Düsseldorfu, Toronta Blizzard či Bohemians 1905.

Pojistku na výhru Jablonce přidal v 84. minutě Ivan Schranz z penalty. "Domácí tým měl dobrou sérii, je to nepříjemný soupeř. Výhry odsud si ceníme," prohlásil Rada, který připomněl předchozí tři výhry Zlína v lize.

Severočeši hráli v nejvyšší soutěži naposledy před dvěma týdny, kdy zvítězili v podještědském derby 3:1 na hřišti Liberce. Duel s Bohemians 1905 z minulého kola byl kvůli karanténě v pražském klubu odložen na úterý. Podle Rady se herní výpadek na mužstvu proti Zlínu zpočátku projevil.

"V Liberci jsme do toho vlítli hned od začátku, tady to tak nebylo, prvních pět minut bylo málo pohybu. Pak už jsme měli hru pod kontrolou, měli jsme spoustu šancí. Třeba ta Zeleného hlavička nebo zakončení Kubisty, to byly velké šance. Měli jsme už vést po první půli, ale ve Zlíně nikdy nevíte," konstatoval někdejší kouč Plzně, Liberce, Teplic, Jihlavy, Příbram, Slavie, Sparty nebo české reprezentace.