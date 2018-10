Mladá Boleslav - Karlovarský brankář Filip Novotný dnes na ledě hokejistů Mladé Boleslavi opět potvrdil, že momentálně chytá ve skvělé formě. Podruhé za sebou neinkasoval a pomohl Energii k rekordní šesté výhře v řadě. Sedmadvacetiletý gólman si připsal třetí čisté konto v sezoně a druhé proti Středočechům. Hráči Mladé Boleslavi ho nedokázali překonat ani v prvním vzájemném zápase.

"Dnes to bylo takové utahané utkání, už nám všem ubývají síly. Zaplaťpánbůh, že jsme ale dnes vyhráli 1:0. Bylo to nádherné a musím poděkovat klukům, protože jsme to odmakali všichni," řekl Novotný, který si v utkání připsal 25 úspěšných zákroků.

Karlovy Vary vyhrály poprvé nejtěsnějším možným způsobem. V předešlých utkáních se jim v koncovce dařilo výrazně více. "Poprvé jsme hodně bránili. Dlouho jsme takový výsledek neměli, ale aspoň jsme si to vyzkoušeli. Když nám to tam napadalo, tak se hraje samozřejmě lépe, ale je to dobrá zkušenost," uvedl Novotný.

Západočeši se prezentovali obětavým týmovým výkonem a domácí nepustili do výraznějšího tlaku. "Všichni stojí tam, kde mají. Taky máme teď trošku štěstí, že se puky odrážejí k nám a od (naší) branky. Musíme ale pokračovat ve stejném duchu, aby nám štěstí neuteklo," podotkl odchovanec Dukly Jihlava.

Energie jako nováček dokázala vyhrát šestkrát v řadě, což se klubu v extralize povedlo naposledy v sezoně 2011/12, i když tehdy se nejednalo vždy o plný bodový zisk. V normální hrací době se to týmu v novodobé extraligové historii nikdy nepodařilo. "Tady všichni říkají, že to ještě nikdy ve Varech nezažili. Sezony nebyly ideální. Musíme si toho vážit a makat dál. Víme, že určitě nějaká porážka přijde. Když budeme makat, body budou," řekl Novotný.

Karlovy Vary se posunuly na 10. místo v tabulce, podle Novotného je ale nadále cílem hlavně se vyhnout baráži a udržet se v extralize. "Nesmíme polevit," řekl gólman, který v klubu působí druhou sezonu. "Je vidět, že kluci dospívají. Dříve hráli třetí čtvrtou lajnu v první lize a teď dorostli. Věřím, že budeme i nadále šlapat. Musíme ale hrát stále s pokorou," uvedl Novotný.