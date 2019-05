Neprůstřelný Francouz chválil tým, že Rakušanům nedal šanci

Bratislava - Ani podruhé na hokejovém mistrovství světa v Bratislavě český brankář Pavel Francouz neinkasoval a po duelu s Itálií sledoval z brankoviště stejnou kanonádu i proti dalšímu outsiderovi Rakousku (8:0). Připsal si 16 zákroků, o jeden více než v předešlém duelu, a vychytal posedmé v kariéře v národním týmu a počtvrté na světovém šampionátu čisté konto.

"Dívá se na to hezky, ale na druhou stranu to vůbec nepřeceňuju. Samozřejmě chápu, s jakým soupeřem to bylo a po jakém výkonu našeho týmu. To si myslím, že je stěžejní, protože my jsme k tomu přistoupili výborně. Nic jsme jim nedarovali a sehráli jsme to perfektně, takže velký dík týmu, jak k tomu kluci přistoupili, že jsme jim v podstatě nedali šanci," řekl novinářům Francouz.

Český tým hrál v utkání osm oslabení, z toho čtyři v první třetině včetně 85 sekund ve třech proti pěti. "Trochu to vypadalo jako trénink speciálních týmů. Jednu chvíli jsme hráli pořád oslabení, pak zase přesilovku. Bylo to nepříjemné, ale fauly asi byly, neházel bych to na rozhodčí," prohlásil Francouz.

"Je fajn, že jsme se připravovali na jejich přesilovku a sehráli to výborně v oslabení. Takže byly tam zblokované střely v předbrankovém prostoru, i když kluci věděli, že je to slabší soupeř, tak šli do soupeřových střel, což ukazuje jejich obrovský charakter," chválil gólman, který posílil český tým po vyřazení celku Colorado Avalanche ze 2. kola play off, ale před šampionátem chytal naposledy 27. dubna na farmě v týmu Colorado Eagles.

Vysokým výhrám nad papírově slabšími soupeři nedává velkou váhu a vyhlíží spíše úterní souboj se Švýcarskem. "Záleží, jak si to nastavíme v hlavě. Snažíme se všichni držet při zemi. Víme, kvůli čemu tady jsme, a máme jeden cíl. Takže teď nebudeme chodit za někým, že jsme někoho rozsekali s takovým skóre. Bereme to tak, jak to je. Jsme rádi, že máme šest bodů z posledních dvou zápasů, a teď už na všechno zapomeneme a budeme se chystat na Švýcary," podotkl Francouz.

Tým kouče Miloše Říhy bude hrát v úterý se Švýcary o to, aby se na čtvrteční čtvrtfinále nestěhoval do Košic. Navíc to bude s úřadujícími vicemistry světa generálka na play off. "Je super, že máme těžší zápas před čtvrtfinále. Budeme hrát zápas na úplně nejvyšší úrovni a musíme se na soupeře stoprocentně připravit. Bude to super generálka," dodal dosud neprůstřelný Francouz.