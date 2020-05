Neprůstřelné vesty bude vojákům dodávat STV Group

Praha - Ministerstvo obrany dnes podepsalo rámcovou smlouvu s firmou STV Group na pořízení až téměř 47.000 neprůstřelných vest. Na tiskové konferenci to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Ministerstvo obrany za vesty zaplatí až 1,67 miliardy korun včetně DPH. Česká společnost bude vojákům vesty dodávat do roku 2025, obrana je bude objednávat podle aktuální potřeby.

"Osobní ochrana vojáků je pro nás prvořadá. Dnes podepsaná smlouva pokryje potřeby armády v této oblasti na následujících pět let," poznamenal k zakázce ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Smlouvu podle něj podepsal jeho náměstek pro oblast akvizic Lubor Koudelka.

Podle rámcové smlouvy bude moct ministerstvo v letech 2020 až 2025 objednat až 46.988 neprůstřelných vest. Pořizovat bude vesty ve třech variantách, a to se zeleným maskovacím vzorem a s pouštním maskovacím vzorem, pro Vojenskou policii nakoupí neprůstřelné vesty černé. Podle ministerstva budou vesty splňovat nejvyšší balistickou ochranu, tedy stupeň čtyři.

STV Group ministerstvo vybralo na základě výběrového řízení, které bylo vyhlášeno v květnu 2019.

Se zajištěním dodávek neprůstřelných vest mělo v minulosti ministerstvo potíže. Dříve uzavřelo smlouvu s Českou zbrojovkou na dodání asi 2300 balistických vest, po vzájemných sporech ministerstvo od smlouvy odstoupilo a zakázka skončila u soudu. Od roku 2017 vesty vojákům a vojenským policistům dodávala společnost Argun.

Smlouva na nový BVP by měla být podepsána do konce roku

Ministerstvo obrany počítá s podepsáním smlouvy na nová bojová vozidla pěchoty (BVP), která budou stát více než 50 miliard korun. Nákup dnes podpořil i premiér Babiš, který v minulosti kvůli dopadům krize kolem nového koranoviru připustil možnost odložení jejich pořízení. Armáda se podle předsedy vlády musí modernizovat, řekl po dnešním jednání s představiteli ministerstva a armády. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) je řada nyní provozovaných bojových vozidel pěchoty nepojízdných. Nefunkční je také více než polovina používaných děl, která chce také armáda pořídit nová.

Stěžejním přezbrojovacím projektem je nákup 210 BVP. Ministerstvo obrany by za ně mělo zaplatit asi 52 miliard korun, půjde tak o nejdražší zakázku v historii české armády. Podle Babiše je zakázka na "dobré cestě", nyní ministerstvo hledá způsob financování. "Byla by škoda, kdybychom tuto zakázku odložili," poznamenal.

Náměstek ministra obrany pro akvizice Lubor Koudelka řekl, že smlouva na BVP by mohla být uzavřena do konce roku. Ministerstvo původně předpokládalo, že dodavatele vybere do konce minulého roku, později termín posunulo na polovinu letošního roku. Financování i dodávky nových bojových vozidel by podle současných předpokladů mělo být rozloženo na šest let. Ministerstvo nyní osloví tři firmy, které o zakázku soutěží, zda by bylo možné splátky odložit.

Metnar odmítl, že by ministerstvo mohlo nechat zmodernizovat nyní používaná BVP, označil to za slepou cestu, která by nesplnila standardy NATO. Náčelník generálního štábu Aleš Opata zdůraznil, že nyní používané stroje jsou nemodernizovatelné. Poukázal na to, že v době jejich výroby se válčilo jiným způsobem a vojáci měli jinou výzbroj, poukázal na slabé pancéřování.

Babiš za důležité označil také nákup nových terénních vozů a 52 děl, které by odpovídaly ráži NATO.

Babiš také dnes na tiskové konferenci armádě poděkoval za její pomoc při epidemii koronaviru.

Babiš: Rozpočet na obranu by mohl v roce 2021 překročit závazek

Pokud se potvrdí hospodářské prognózy, české výdaje na obranu by mohly v roce 2021 činit 1,46 procenta hrubého domácího produktu (HDP) a překročit tak závazek vůči Severoatlantické alianci, který je 1,4 procenta. Novinářům to řekl premiér Babiš. Rozpočet na obranu na příští rok by měl být 85 miliard korun, letos resort hospodaří s částkou 75,5 miliardy. Babiš počítá i se závazkem dvou procent HDP na obranu do roku 2024. Česko si podle něj nemůže nyní dovolit zastavit modernizaci armády.

Vláda v programovém prohlášení slíbila zvýšení obranného rozpočtu do roku 2021 na 1,4 procenta HDP. Při dodržení dvouprocentního závazku by mělo mít ministerstvo obrany v roce 2024 k dispozici asi 130 miliard korun. Babiš řekl, že poměr ovlivní nynější propad HDP způsobený koronavirovou krizí. "Pokud se naplní prognózy HDP na tento a příští rok, tak by ten poměr byl dokonce 1,46, lepší, než jsme se zavázali," řekl Babiš.

Kabinet podle předsedy vlády nyní pracuje na revizi letošního rozpočtu, jehož plánovaný schodek se opakovaně kvůli koronaviru zvyšoval, naposledy na 300 miliard korun. Vláda chce podle něj plnit programové prohlášení, počítá s růstem důchodů či investic, ale i armádními výdaji. "Doufejme, že to vše vtěsnáme do plánovaného deficitu," uvedl Babiš. Premiér doufá, že příští rok bude ekonomika růst, což by pomohlo k naplnění cílů kabinetu.

Babiš řekl, že pokud obranný rozpočet zahrne všechny klíčové investice, mohl by překročit závazek vůči NATO. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) řekl, že armáda nesmí být na prvním místě, pokud se budou hledat místa, kde v rozpočtu škrtat. "Tyto scénáře z minulosti se nesmí opakovat," podotkl.

Členské státy NATO se v roce 2014 zavázaly, že zastaví propad obranných rozpočtů a že země, které na svou obranu nevydávají doporučovaná dvě procenta svého HDP, budou usilovat o to, aby se do roku 2024 posunuly směrem k dosažení této výdajové hranice. Čeští představitelé poté opakovaně veřejně i na jednáních v rámci NATO slíbili, že ČR bude v roce 2024 dvě procenta svého HDP na obranu dávat.