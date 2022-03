Něprjajevová jako první Ruska po 21 letech vyhrála SP v běhu na lyžích

Oslo - Norská lyžařka Therese Johaugová vyhrála počtvrté závod na 30 km klasicky s hromadným startem v Oslu. Třiatřicetiletá hvězda, která den před startem oznámila, že po sezoně ukončí kariéru, si doběhla suverénně pro 81. individuální vítězství ve Světovém poháru.

Celkovou vítězkou seriálu se stala Natalja Něprjajevová jako první Ruska po 21 letech. Velký glóbus získala, i když ve zbytku sezony už stejně jako další ruští sportovci kvůli invazi na Ukrajinu nesmí závodit.

Johaugová získala v průběhu svého oblíbeného závodu na soupeřky více než minutový náskok. V závěru na sluncem zalitém Holmenkollenu zpomalila a loučila se s fanoušky na zaplněném stadionu. Po doběhu se čtyřnásobná olympijská vítězka a čtrnáctinásobná mistryně světa neubránila slzám.

"Bylo to nádherné. Bylo to moc hezké, ale taky smutné. Je zvláštní, že končím. Měla jsem to v sobě už dlouho a po Pekingu a třech zlatých olympijských medailích jsem cítila, že chci skončit na vrcholu," řekla Johaugová televizní stanici TV 2.

Celkově 99. závod Světového poháru vyhrála nakonec o necelých 20 sekund před Finkou Kristou Pärmäkoskiovou. Třetí doběhla s půlminutovou ztrátou Švédka Jonna Sundlingová. České lyžařky v Oslu nestartovaly.

Něprjajevovou už nikdo z prvního místa celkového pořadí nemůže sesadit. Vítězka lednové Tour de Ski má náskok 241 bodů před druhou Švédkou Ebbou Anderssonovou. Do konce sezony zbývají jen dva závody ve Falunu, neboť plánované třídílné finále v Ťumeni mezinárodní federace FIS kvůli ruské agresi zrušila a náhradní dějiště nenašla.

Šestadvacetiletá Něprjajevová byla v roce 2019 v SP druhá a předloni skončila třetí. Dosud poslední ruskou vítězkou byla Julia Čepalovová v roce 2001.

SP v běhu na lyžích v Oslu: Ženy - 30 km klasicky s hrom. startem: 1. Johaugová (Nor.) 1:19:22,8, 2. Pärmäkoskiová (Fin.) -19,4, 3. Sundlingová (Švéd.) -32,3, 4. Niskanenová (Fin.) -33,8, 5. Hennigová (Něm.) -34,7, 6. Stadloberová (Rak.) -46,7, 7. Brennanová (USA) -1:12,3, 8. Skaanesová (Nor.) -1:13,1, 9. Anderssonová (Švéd.) -1:13,8, 10. H. Wengová (Nor.) -1:22,5. Průběžné pořadí SP (po 21 z 23 závodů): 1. Něprjajevová (Rus.) 973, 2. Anderssonová 732, 3. Digginsová (USA) 721, 4. Pärmäkoskiová 702, 5. H. Wengová 637, 6. Johaugová 635, ...37. Janatová 123, 73. Beranová 25, 88. Antošová 12, 93. Hynčicová 11, 113. Nováková (všechny ČR) 2.