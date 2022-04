Nepřišlo to zčistajasna, řekla o průlomu tenistka Linda Fruhvirtová

Praha - Na nedávném turnaji v Miami měl tenisový svět první příležitost poznat schopnosti Lindy Fruhvirtové. Český šestnáctiletý talent prošel do osmifinále a samotná hráčka si uvědomila, že může porážet přední soupeřky světa. Za své výkony si vysloužila i dodatečnou nominaci do českého týmu pro Pohár Billie Jean Kingové, a jak sama řekla, nebála by se v Praze proti Britkám nastoupit.

Linda Fruhvirtová dostala v Miami divokou kartu a mimo jiné i přes bývalou jedničku Victorii Azarenkovou postoupila do osmifinále, v kterém podlehla Španělce Paule Badosaové. Poté hrála v Charlestonu a ve 2. kole nestačila na pozdější vítězku turnaje Belindu Bencicovou ze Švýcarska.

"Je pro mě určitě důležité, abych v mém věku odehrála a vyhrála takové zápasy proti velkým hráčkám na velkých turnajích. Dodá vám to sebevědomí a uvědomíte si, že máte level na to, abyste takové hráčky poráželi. I když vám lidi říkají, že na takové hráčky máte, uvěříte tomu jedině tehdy, když je skutečně porazíte. Je to důležitý krok v mé kariéře," řekla Fruhvirtová.

Fruhvirtová stejně jako její o dva roky mladší sestra Brenda odmalička hraje především tenis s cílem dostat se do světové špičky. I proto současný úspěch nepovažuje za náhodu. "Určitě to nepřišlo zčistajasna. Hodně jsem na sobě pracovala na kurtu i mimo něj. Makala jsem a výsledky přišly. Jsem moc ráda. Všechno se to sešlo," konstatovala Linda Fruhvirtová.

Fruhvritová označila tři vyhrané zápasy v Miami za splněný sen. "Hrála jsem proti hráčkám, na které jsem se dívala v televizi, když jsem byla malá," řekla o zápasech s Belgičankou Elise Mertensovou či Azarenkovou. "Snažila jsem se při utkání nemyslet na to, že to je Azarenka. Soustředila jsem se na sebe. Když se zamyslím nad tím, že jsem porazila Azarenku, je to neuvěřitelné."

Azarenková zápas vzdala za stavu 6:2 a 3:0 pro českou naději. Fruhvirtová musela během utkání krotit emoce, aby se nedojala, že je blízko velké výhře. "Možná na chvilku vám něco probleskne hlavou, ale hned se musíte uzemnit a soustředit se na sebe. Myslím, že se mi to podařilo. Neradovala jsem se příliš brzy, pořád jsem byla v zápase a nemyslela jsem na nic jiného. Brala jsem to míček po míčku. Snažila jsem se předvádět co nejlepší tenis," řekla.

Otázkou je, kdy se znovu mezi elitou dostane. Aktuálně je na 170. místě žebříčku, což na přímou účast v turnajích WTA nestačí. Zatím je odkázána na volné karty. "Nevíte většinou moc dopředu, kdy kartu dostanete, takže plán se hodně mění a je nejasný," uvedla. Doufá, že se díky pořadí v hodnocení dvouhry dostane poprvé do kvalifikace antukového Roland Garros.

Zahrát by si teoreticky mohla proti Britkám, pokud by jí kapitán Petr Pála dal příležitost. Už jen nominace mladou hráčku potěšila. "Jsem moc vděčná. Překvapilo mě, že jsem dostala nabídku. Nečekal jsem to, bylo to trochu šokující. Nicméně to bylo moc pěkné překvapení."

Kdyby měla jít na Štvanici na kurt, obavy by z reprezentace neměla. "Nahecovalo by mě to. Už jsem hrála strašně moc zápasů v týmových soutěžích za Česko v mládežnických kategoriích. Teď by to bylo poprvé v dospělých, ale byla by to super zkušenost, zážitek," řekla tenistka a sebevědomě doplnila: "Myslím, že to přijde, ať už tento týden nebo v příštích letech."

Fruhvirtová spolupracuje s Patrickem Mouratoglouem, který občas chodí na její zápasy a rozebírá je s ní, je ale aktuálně bez trenéra. "Momentálně to šéfujou rodiče. Přeci jen lidí je málo a možnosti nejsou neomezený, takže na tom pracujeme," řekla Linda Fruhvirtová.