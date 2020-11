Neporažený Třinec přivítá Olomouc, Sparta se představí v Ostravě

Praha - Hokejisté Třince, který je posledním neporaženým celkem soutěže, narazí v pátečním programu 17. extraligového kola na Olomouc. Rozjetá Sparta se pokusí prodloužit sérii pěti výher na ledě Vítkovic. Vedoucí Plzeň, která vyhrála dokonce šestkrát v řadě, vyzve Litvínov. Celkem je na programu šest zápasů, hráči Karlových Varů a Českých Budějovic si utkání (3:2) předehráli ve středu.

Třinec prochází soutěží takřka jako nůž máslem a za pět dosud odehraných duelů ztratil jediný bod. "Všechno nám zatím funguje. Nechci to zakřiknout, ale oba gólmani nám chytají výborně, v obraně neděláme zbytečné chyby a také jsme hodně produktivní směrem dopředu," prohlásil útočník Filip Zadina.

Hanáci naproti tomu za poslední tři utkání nebodovali, v každém z nich navíc vstřelili jediný gól. "Chtělo by to mít o něco větší úspěšnost a víc se z toho prosazovat, ale řekl bych, že šance vytváříme. Doufám, že to co nejdříve zlomíme a začneme dávat góly," uvedl pro klubový web útočník Vilém Burian. "Táhne se to s námi. S jedním gólem prostě nemůžeme uspět. V koncovce musíme být důraznější," prohlásil olomoucký trenér Zdeněk Moták.

Vítkovice budou čelit rozjeté Spartě, s níž navíc v poslední sezoně neuhrály ani bod. "Sparta je rozjetá. Pět zápasů v řadě bez prohry, v posledních dvou zápasech třináct vstřelených gólů, hned několik velice produktivních hráčů. Čeká nás hodně silný soupeř. Na druhé straně my do zápasu jdeme maximálně nabuzení a s odhodláním udělat vše tak, abychom odehráli dobré utkání s co nejlepším výsledkem a bodovým ziskem pro nás," řekl vítkovický trenér Mojmír Trličík.

Sparta po pauze neztratila ještě ani bod a za dvě vystoupení nastříleli její hráči 13 gólů. Střelecká pohoda byla i za obratem Pražanů ve Zlíně, kde zvítězili 6:4, přestože prohrávali 0:2 a 2:4. "Takový obrat určitě pomůže i do dalších zápasů. Myslím si, že jako tým nás tahle výhra ještě více stmelí a budeme moci pomýšlet už v dalším utkání na ledě Vítkovic znovu na bodový úspěch," uvedl pro klubový web útočník Lukáš Rousek.

Plzeň se znovu po necelém týdnu utká s Litvínovem, který byl jejím prvním sokem po nucené herní pauze. "Nám se povedl start do sezony, který je vždycky důležitý. Vypadá to, že i po té pauze jsme na to navázali. Vážíme si toho a budeme se snažit v tom pokračovat. Vždycky je lepší mít nahráno. Tabulka není kompletní, my ale koukáme na sebe a snažíme se udělat co nejvíce bodů. V pátek hrajeme znovu se Severočechy a nebereme nic jiného než tři body," prohlásil útočník Petr Straka.

Litvínov měl po čtyřech zápasech na kontě nulu, ale odrazil se ode dna pondělní výhrou 4:2 v Brně. "Jsme velmi rádi, že se nám to povedlo. Pro nás to jsou velmi důležité body. Stále nám sice chybí dotažení některých věcí, cítil jsem ale, že mužstvo má v sobě i přes určitý psychický útlum sílu to zlomit a je optimistické," pochvaloval si kouč Vladimír Országh.

Liberec se pokusí odčinit středeční domácí porážku s Třincem (1:3) v dalším duelu pod Ještědem proti Hradci Králové. "Zápasy jdou rychle za sebou, člověk se musí naučit trochu jinak přemýšlet. Musíme hodit za hlavu všechny chyby z předešlého utkání, na pátek se dobře připravíme a půjdeme do toho s čistou hlavou," ujistil brankář Petr Kváča.

Tým Mountfieldu se po porážce na ledě Vítkovic vrátil proti stejnému soupeři na vítěznou vlnu. "Chtěli jsme odčinit tu porážku a povedlo se nám to. Měli jsme pohyb a byli jsme zarputilí. Teď na ten výkon jen navázat a pokračovat v tom. Musíme se držet hry, kterou máme naordinovanou, pak si myslím, že můžeme porazit kohokoliv," řekl obránce Bohumil Jank.

Zlín půjde do domácího duelu s Pardubicemi povzbuzený výhrou v Olomouci. Po restartu provází tým Beranů kolísavost výkonů. "Momentálně nedokážu říct, kdy se znovu dostaneme na standardní úroveň. Moc jsme toho nenatrénovali," řekl po výhře v Olomouci asistent Martin Hamrlík. "Se Spartou jsme hráli většinu zápasu slušně, ale nebodovali jsme, na Hané to bylo zase naopak," dodal asistent, jenž věří, že jeho tým porazí Pardubice i podruhé v sezoně.

Pardubičtí vyšli už čtyřikrát za sebou naprázdno a propadli se na dno tabulky. Pomoci na cestě vzhůru mají posily v podobě kanadského útočníka Camary a slovenského beka Ďalogy. "Vyříkali jsme si současný stav. Nejsem spokojený s výsledky a hlavně s přístupem k zápasům. Jsou prohry a prohry. Jedině pokud se bude bojovat, přijdou úspěchy. Tým si je vědom, že musí mnohem víc pracovat," zdůraznil majitel klubu Petr Dědek.

Kometa bude proti Mladé Boleslavi na šestý pokus usilovat o první vítězství v základní hrací době. Na ledě Bruslařů zlepšila defenzivu, ale zase nedávala góly. Stále ji trápí úzký kádr, středeční duel odehrálo vedle brankáře pouze 17 hráčů. Na soupisce jsou už Mueller i čerstvá posila ze Znojma Luciani, ale hrát zřejmě nebudou. Podle informací MfDNES neprošli zdravotními testy.

Mladá Boleslav vyhrála tři zápasy za sebou. V obou utkáních po koronavirové pauze inkasovali Středočeši vždy jen jednou.

Statistické údaje před pátečními zápasy 17. kola Tipsport extraligy: HC Vítkovice Ridera (8.) - HC Sparta Praha (2.). Začátek zápasu: 16:30. Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 5 zápasů/5 bodů (4 branky + 1 asistence) - Roman Horák 9/8 (3+5). Statistiky brankářů: Daniel Dolejš průměr 2,02 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 93,94 procenta, Miroslav Svoboda 3,23 a 89,01 - Matěj Machovský 2,26, 91,85 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Neužil 1,82 a 92,31. Zajímavosti: - Ostravané sehrají třetí zápas v pěti dnech. V pondělí doma porazili Hradec Králové 2:1 a ve středu na ledě stejného soupeře podlehli 2:3. - Vítkovice ze tří domácích zápasů v sezoně vyhrály jen jednou a získaly celkem čtyři body. - Sparta pětkrát v řadě vyhrála a neztratila při této sérii ani bod. Venku zvítězili Pražané třikrát za sebou. - Sparta vyhrála proti Vítkovicím všechny čtyři zápasy v uplynulé sezoně a neztratila s nimi ani bod poté, co loni s Ostravany vypadla v předkole play off po porážce 1:3 na zápasy. - Robert Říčka ze Sparty může sehrát 300. zápas v extralize, další útočník Pražanů David Dvořáček by v neděli v Pardubicích mohl nastoupit ke 100. utkání v nejvyšší soutěži. - Trenér Sparty Josef Jandač dnes slaví 52. narozeniny. HC Oceláři Třinec (4.) - HC Olomouc (10.). Začátek zápasu: 17:00. Nejproduktivnější hráči: Matěj Stránský 5/10 (6+4) - Jan Knotek 6/4 (2+2). Statistiky brankářů: Josef Kořenář 2,09 a 90,70, Jakub Štěpánek 2,23 a 90,41 - Branislav Konrád 2,86 a 90,63, Jan Lukáš 4,00 a 87,50. Zajímavosti: - Třinec sehraje čtvrtý zápas v sedmi dnech. V sobotu doma porazil Kometu Brno 4:3 v prodloužení, v pondělí vyhrál v Karlových Varech 7:2 a ve středu zvítězil v Liberci 3:1. - Oceláři vyhráli všech pět zápasů v této sezoně a ztratili jediný bod. Doma se představí teprve podruhé v ročníku. - Olomouc třikrát za sebou nebodovala při skóre 3:12 a prohrála čtyři z posledních pěti zápasů. - Hanáci vyhráli tři z posledních pěti vzájemných zápasů s Oceláři. PSG Berani Zlín (9.) - HC Dynamo Pardubice (14.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:0. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 6/5 (1+4) - Matěj Blümel 6/4 (0+4). Statistiky brankářů: Libor Kašík 2,40, 93,06 a jednou udržel čisté konto, Daniel Huf 3,00 a 90,91 - Pavel Kantor 2,67 a 90,09, Milan Klouček 7,57 a 77,42. Zajímavosti: - Zlín v dosavadních třech domácích duelech v sezoně ještě nebodoval. Podlehl postupně Olomouci (1:4), Hradci Králové (2:3) a pražské Spartě (4:6). - Berani po úvodních třech duelech bez bodů vyhráli dva z posledních tří zápasů. - Dynamo čtyřikrát za sebou nebodovalo při skóre 5:17 a ze šesti zápasů získalo jen dva body za jednu výhru. - Pardubice všechny čtyři duely mimo svůj led v tomto ročníku prohrály a nezískaly ani bod. - Zlín vyhrál deset z posledních jedenácti vzájemných zápasů. - Zlínský obránce Dalibor Řezníček může sehrát 500. zápas v extralize. - Bek Tomáš Žižka ze Zlína může v neděli v Třinci sehrát 1100. zápas v domácí nejvyšší soutěži. Na tuto metu dosáhne jako devátý hráč v historii po Petru Kadlecovi (1250 zápasů), Františku Ptáčkovi (1210), také stále aktivním Viktoru Hüblovi (1172), Ondřeji Kratěnovi (1163), Petru Leškovi a Ondřeji Veselém (1156), Janu Peterkovi (1139) a Jiřím Burgrovi (1130). HC Škoda Plzeň (1.) - HC Verva Litvínov (12.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:1. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 8/11 (5+6) - Jan Ščotka 5/4 (2+2). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 2,48 a 91,74 - David Honzík 3,10 a 89,04, Denis Godla 4,17 a 84,13. Zajímavosti: - Plzeň vyhrála šestkrát za sebou a bodovala ve všech osmi duelech v této sezoně, přičemž jen jednou prohrála. - Škoda zvítězila ve všech čtyřech domácích duelech v ročníku a neztratila v nich ani bod. - Litvínov v pondělí ve svém prvním vystoupení venku v sezoně vyhrál v Brně nad Kometou 4:2 a v pátém duelu v ročníku poprvé bodoval. - Plzeň vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů a doma proti Litvínovu sedmkrát za sebou naplno bodovala. Severočeši na jejím ledě naposledy uspěli 7. října 2016 po výsledku 4:3. - Plzeňský útočník David Stach může v neděli v Českých Budějovicích sehrát 200. zápas v extralize. HC Kometa Brno (11.) - BK Mladá Boleslav (7.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:2. Nejproduktivnější hráči: Jakub Klepiš 5/5 (0+5) - David Šťastný 6/7 (5+2). Statistiky brankářů: Lukáš Klimeš 2,42 a 92,42, Karel Vejmelka 4,67 a 85,71 - Gašper Krošelj 2,01 a 89,47, Jan Růžička 2,32 a 89,39. Zajímavosti: - Kometa prohrála třikrát za sebou a vyhrála jen jednou z pěti utkání v této sezoně. Na plný zisk stále čeká. - Brňané se představí v šestém utkání v sezoně počtvrté doma a zatím na vlastním ledě získali jen dva body. - Mladá Boleslav vyhrála třikrát za sebou a prohrála jen jeden z posledních pěti duelů. - Bruslařský klub porazil ve středu v dohrávce 4. kola doma Kometu 2:1 a bodoval s Brňany desetkrát za sebou, z toho devětkrát vyhrál. - Útočník Luboš Horký z Komety oslaví v sobotu 23. narozeniny. - Brněnský obránce Michal Gulaši může v neděli na ledě Vítkovic sehrát 800. zápas v extralize. Bílí Tygři Liberec (5.) - Mountfield Hradec Králové (3.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 3:4 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Ladislav Šmíd 7/7 (1+6) - Filip Hronek 7/9 (4+5). Statistiky brankářů: Petr Kváča 1,98 a 93,00 - Marek Mazanec 1,84 a 93,53. Zajímavosti: - Liberec ve středu doma prohrál s Třincem a ve čtvrtém domácím utkání v sezoně poprvé nebodoval. - Bílí Tygři prohráli dva z posledních tří duelů. - Mountfield vyhrál šest ze sedmi zápasů v této sezoně. - Hradec Králové se v osmém utkání v sezoně představí už pošesté venku a prohrál tam jen jednou. - Liberec bodoval v pěti z posledních šesti vzájemných zápasů a z toho čtyřikrát vyhrál. - Trenér Liberce Patrik Augusta v pátek oslaví 51. narozeniny. - Slovenský útočník Lukáš Cingel z Hradce Králové může sehrát 300. zápas v české extralize. Tabulka: 1. Plzeň 8 6 1 1 0 36:20 21 2. Sparta Praha 9 6 0 0 3 32:20 18 3. Hradec Králové 7 5 1 0 1 26:13 17 4. Třinec 5 4 1 0 0 25:11 14 5. Liberec 7 4 0 1 2 20:15 13 6. Karlovy Vary 7 4 0 0 3 20:25 12 7. Mladá Boleslav 6 3 1 0 2 17:13 11 8. Vítkovice 5 1 1 1 2 13:14 6 9. Zlín 6 2 0 0 4 13:17 6 10. Olomouc 6 2 0 0 4 11:19 6 11. Brno 5 0 1 1 3 13:20 3 12. Litvínov 5 1 0 0 4 11:19 3 13. České Budějovice 8 0 0 3 5 17:31 3 14. Pardubice 6 0 1 0 5 9:26 2 Další program: Neděle 15. listopadu - 18. kolo: 13:15 HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary (ČT Sport), 15:00 HC Oceláři Třinec - PSG Berani Zlín, 16:00 HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno, BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec (O2 TV Sport), Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc (vzájemný zápas v této sezoně: 6:1), 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha (1:7), Madeta Motor České Budějovice - HC Škoda Plzeň (2:4).