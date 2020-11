Neporažený Třinec přivítá České Budějovice

Praha - Hokejisté Třince budou v úterním utkání dohrávaného 13. kola extraligy usilovat o prodloužení dosavadní neporazitelnosti proti týmu Českých Budějovic, který naopak na výhru stále čeká. Kompletní program svátečního dne nabídne vedle dalších zápasů také souboj Mladé Boleslavi se Spartou, vedoucí Plzeň se představí v Olomouci.

V Třinci dojde na souboj stále úřadujícího mistra s nováčkem soutěže. Oceláři jsou ve výborné formě. Podle procentuální úspěšnosti by byli v čele tabulky, vzhledem k zápasovému deficitu jsou "až" třetí. Proti nováčkovi budou jasným favoritem. "Chceme pokračovat v současných výkonech. Zápasy jdou rychle za sebou a program je náročný, ale zatím se s tím vyrovnáváme dobře a chceme uspět i v úterý," řekl trenér Marek Zadina.

Českobudějovičtí za devět odehraných duelů od začátku sezony posbírali jen tři body a jsou poslední, kdo nemohl oslavit výhru. "Moc si teď nevěříme a je to dost vidět. Jdeme hrozně dolů se sebevědomím. Loni se nám to stávalo také, že jsme prohrávali o tři góly, a nakonec jsme to otočili. Tady nám chybí ta víra. Dostaneme se z toho tvrdou prací, nic jiného nás nečeká. Do Třince nemůžeme jet ustrašeně. Je to vynikající tým a možná nejlepší v celé extralize. Věříme, že náš hokej funguje, i když máme devět proher," ujistil pro klubový web útočník Matouš Venkrbec.

Mladá Boleslav poslední dvě utkání těsně prohrála a vytěžila z nich pouze bod. Nyní narazí na rozjetou Spartu.

Pražané bodovali sedmkrát za sebou, z toho šestkrát vyhráli a v neděli úspěchem v Pardubicích napravili kolaps z Ostravy, kde dobře rozehrané utkání ztratili v prodloužení. "Myslím, že oproti duelu ve Vítkovicích jsme se výrazně zlepšili v obraně. Výhra z Pardubic je pro nás hodně cenná, musíme v našich výkonech pokračovat," řekl útočník David Tomášek.

Pro Litvínov bude zápas proti Zlínu šestým pokusem odmazat nulu na bodovém kontě v domácím prostředí. "Dáváme strašně málo gólů, i v Plzni jsme dali jen jeden. Musíme být chladnokrevnější v zakončení, zachovat klid na hokejce a věřím, že jak dáme víc gólů, tak se i doma chytíme," prohlásil útočník František Gerhát.

Zlín po porážce v Třinci míří na sever Čech a už vyhlíží aspoň dvoudenní přestávku před pátečním pokračováním ligy. "Už bude potřeba, cítím, že hráčům ubývají síly," řekl v nahrávce pro média trenér Robert Svoboda. "Čeká nás hratelný soupeř, jedeme tam bodovat," dodal. Mezi marody přibyl po souboji s Třincem útočník Fryšara.

Hradec Králové čeká souboj s Karlovými Vary. "Doma se ty body musí sbírat pořád. Bude důležité navázat na poslední výhru (4:0 proti Olomouci), abychom udělali zase nějakou delší úspěšnou sérii, posbírali více bodů a dostali se zase do pohody," konstatoval obránce Filip Pavlík.

Západočeši od domácího debaklu s Třincem (2:7) dvakrát bodovali naplno. "Doteď jsme se potkávali většinou se soupeři ze spodní části tabulky, nyní nás čekají ambicióznější týmy. Mountfield má velmi kvalitní a našlapaný kádr. Bude záležet na našem týmovém výkonu. Pokud podáme zodpovědný výkon a budeme hrát do obrany, máme šanci s tímto soupeřem hrát vyrovnané utkání. Musíme být extrémně disciplinovaní individuálně i týmově," uvedl pro klubový web asistent trenéra Tomáš Mariška.

Liberec poslední dva zápasy vyhrál, nyní ho čekají Vítkovice. "Utkání teď navazují v krátkých intervalech, takže je důležité se dostat do herního rytmu, v čemž nám vysoké zápasové vytížení pomáhá. Věřím, že celková hra se bude zlepšovat," řekl útočník Radan Lenc.

Všech sedm zápasů Ostravanů skončilo nejtěsnějším rozdílem jediného gólu, ať v jejich prospěch či neprospěch. Hned čtyřikrát se nerozhodlo v základní hrací době. "Liberec má obrovskou sílu na všech postech, kompaktní tým, kvalitní, silný, což dokazuje i ve výsledcích v dosud odehraných zápasech. Bez osobní disciplíny a morálky nemůžeme uspět," řekl vítkovický kouč Mojmír Trličík.

Poslední Pardubice se pokusí zaskočit Brno. Dynamo se ale po všech stránkách trápí. Ani jednou v osmi odehraných utkáních nedalo v základní době více než dva góly. "Vytvoříme si šance, které ale bohužel neproměňujeme a tím trpí celá naše hra," uvedl útočník Patrik Poulíček.

Kometa má za sebou dvě výhry se ziskem pěti bodů. Největším plusem Brňanů je rozšiřující se kádr, zejména v útoku. Už se zapojili Holík i Luciani, čeká se na návrat amerického střelce Muellera. "Dostáváme se do tempa a rytmu, což je pro formu moc dobře," řekl útočník Petr Holík, který rozhodl v nájezdech nedělní duel ve Vítkovicích.

Olomoučtí hokejisté pět posledních zápasů usilovali o bodový zisk marně. Nyní vyzvou Plzeň, která je na tom přesně opačně - Indiáni dosud odehráli v sezoně deset utkání a ani jednou nevyšli naprázdno. Na kontě mají aktuálně sérii osmi vítězství. "Máme spoustu zraněných a nemocných hráčů a musíme se s tím vypořádat. Bude to samozřejmě těžké, ale musíme tomu věřit," zdůraznil olomoucký kouč Jan Tomajko, jehož svěřence navíc souží zoufalá koncovka. V pěti posledních zápasech zaznamenali jen pět gólů a celkově nemají průměr ani dvou vstřelených branek na utkání.

13. kolo hokejové extraligy:

14:20 HC Oceláři Třinec - Madeta Motor České Budějovice ,

15:30 HC Verva Litvínov - PSG Berani Zlín,

16:00 Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary, Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera, BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha,

17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno, HC Olomouc - HC Škoda Plzeň.

Tabulka:

1. Plzeň 10 7 2 1 0 43:22 26 2. Sparta Praha 11 7 0 1 3 39:26 22 3. Třinec 7 6 1 0 0 35:15 20 4. Hradec Králové 9 6 1 0 2 31:17 20 5. Liberec 9 5 1 1 2 28:19 18 6. Karlovy Vary 8 5 0 0 3 22:26 15 7. Mladá Boleslav 7 3 1 1 3 22:20 12 8. Vítkovice 7 1 2 2 2 20:21 9 9. Brno 7 1 2 1 3 19:24 8 10. Zlín 8 2 1 0 5 18:24 8 11. Olomouc 8 2 0 0 6 13:28 6 12. Litvínov 7 1 0 1 5 13:23 4 13. České Budějovice 9 0 0 3 6 18:36 3 14. Pardubice 8 0 1 1 6 12:32 3