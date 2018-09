Moskva - Hokejisté Jekatěrinburgu zažívají nejlepší vstup do sezony v historii. Po osmi zápasech kralují bez porážky Kontinentální lize a velkou zásluhu na tom má i brankář Jakub Kovář, který odchytal šest utkání. Dvakrát místo něj dostal šanci jeho náhradník Vladimir Sochatskij. I jemu se dařilo a výsledkem je nový rekord Avtomobilistu, doposud dokázal klub vyhrát maximálně sedm utkání v řadě.

"Jestli máme všichni optimální formu? Tak bych to neříkal. Všechny zápasy z naší strany nebyly excelentní. Když se podíváte na výsledky, je to dobré, ale zároveň se musíte podívat na každé utkání zvlášť. A někdy jsme měli štěstí," uvedl Kovář pro oficiální web soutěže. "Jsme rádi, že jsme stále bez porážky. Zároveň ale všichni velmi dobře víme, že to nebude platit celou sezonu," doplnil.

Třicetiletý gólman byl minulý týden vyhlášen nejlepším hráčem na svém postup v soutěži. S ohledem na jeho statistiky to nebylo překvapení. Na premiérové čisté konto sice stále čeká, ale průměr 1,32 inkasované branky na zápas a úspěšnost 95,5 procenta jsou skvělé.

"V létě jsem doma tvrdě trénoval a s trenérem pracoval na technice. Cítím se dobře, a co je nejdůležitější, cítím, že mám důvěru. Před nějakou dobou byla důvěra v mé schopnosti pryč a stálo mě hodně úsilí, abych ji získal zpět," uvedl Kovář a poukázal na problémy, které měl v Jekatěrinburgu před dvěma lety s trenérem Andrej Razinem.

I proto v další sezoně odešel do Čerepovce. Loni se však vrátil do Jekatěrinburgu, kde letos začal již pátou sezonu. Poprvé do Avtomobilistu přišel již v roce 2013. Patří tak ke služebně nejstarším hráčům v týmu.

"Teď ale vše začíná prakticky od začátku. Je fajn vidět, že vše jde vpřed. Doufám ale, že jsme zatím nedosáhli maxima a ještě přidáme," přál si rodák z Písku.

Je mu jasné, že Jekatěrinburg nepatří mezi hlavní favority KHL. "Máme teď dobré výsledky, ale v lize je spousta dalších skvělých týmů. My ale bojujeme za náš klub a chceme být v tabulce co nejvýše. V létě k nám přišlo několik skvělých hráčů a očekávání jsou větší než dříve" podotkl Kovář a poukázal na příchody Nigela Dawese, Stéphana Da Costy nebo Dana Sextona. "Na Východě je nejméně šest týmů, které mají za úkol dostat se do finále konference a čtyřem z nich se to nepovede. O tom, co potřebujete k úspěchu v play off, je teď předčasné mluvit. Je potřeba dostat se mezi osm postupujících a vybudovat si co nejlepší pozici," dodal Kovář, který v KHL odchytal již 274 utkání.