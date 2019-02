Nepomuk (Plzeňsko) - V Nepomuku na Plzeňsku si přes 300 lidí připomnělo 75. výročí sestřelení amerického bombardéru B-24 Liberator. V jeho troskách zahynulo 22. února 1944 na nedalekém vrchu Dubeč deset členů posádky. Leteckou bitvu s německými stíhačkami Messerschmitt přežil jen boční střelec Raymond Noury. Nepomuk po druhé světové válce dvakrát navštívil a v prosinci 2013 zemřel v Americe ve věku 90 let. Akci spojeneckých letců u města chápou místní jako velmi důležitou, řekl ČTK starosta Jiří Švec.

Při pietním aktu přeletěly na nepomuckým náměstím dvě bojové stíhačky JAS-39 Gripen, hrála Ústřední hudba Armády ČR a věnce pokládala také čestná jednotka. Kolona amerických vojenských historických vozů, jichž přijelo na náměstí asi 20, pak vezla květiny a věnce čtyři kilometry ke kovovému pomníku přímo na místo pádu letadla na Dubeč, kde je hrob amerických letců. "Památník, kam vede turistická cesta z Nepomuku přes Klášter, je hojně navštěvovaný," uvedl Švec.

Místní muzeum otevřelo před pěti lety expozici k této události. Ukazuje části letadla včetně dvou motorů a vrtulí i některé osobní věci členů posádky, které v roce 1991 vykopali na Dubči místní nadšenci. "Nejvíce cenné jsou osobní předměty - identifikační známky čtyř pilotů, které měli na sobě," uvedl historik Karel Foud, který expozici v patru muzea s městem a místními nadšenci připravil. Ve vitrínách jsou také zavírací nůž, přezky, rukavice, lodička, část pancéřové vesty a dále osobní předměty jako medailonky a hodinky.

"Nově teď přibyly části messerschmittů, které sestřelily ten bombardér," uvedla Eva Járová Honsová z muzea. Dne 22. února 1944 při operaci Argument spadly tři americké bombardéry - další u Horšovského Týna a Prachatic, a čtyři německé stíhačky, z nichž části jedné, které byly při odborném výzkumu v roce 2014 nalezené u Líšťan na Plzeňsku, jsou odedneška v Nepomuku. "Fragmenty motoru, podvozkové nohy, raketnice a kyslíkové lahve," popsala. Do muzea chodí podle Honsové ročně přes 2000 zájemců o vojenskou historii i místní. "Když tu byl dvakrát Raymond Noury, tak tu byla veliká účast a lidé ho brali jako osvoboditele," dodala. Noury stál v únoru 1944 u okna letounu, z něhož vypadl, ztratil vědomí, ale padák se mu automaticky otevřel a přistál. Až po válce v Americe zjistil, že všichni jeho přátelé z letounu zahynuli.

Bitva 22. února byla podle Fouda důležitá kvůli tomu, že byla první, která se za druhé světové války mezi Američany a Němci odehrála nad územím předmnichovského Československa. Z dalších dvou liberátorů se nedochovalo takřka nic. Stroj, který se zřítil u Nepomuka, se zabořil do měkkého terénu a motory se našly ve čtyřmetrové hloubce. "Je úžasné, že se to dochovalo v té celistvosti, že to je kolekce, která v republice nemá obdoby," řekl Foud. Trosky z bombardéru, stejně velkého jako létající pevnosti B-17, nejsou v takovém rozsahu v ČR nikde.

Svaz 20 amerických letounů, jejichž cílem byla továrna na stíhačky značky Messerschmitt u Řezna, odstartoval v únoru 1944 ze základen v jižní Itálii. Američané a Britové tehdy soustředěně bombardovali německé letecké továrny kvůli připravované invazi. Kvůli souvislé oblačnosti nebo kouři u Řezna piloti bomby neshodili a letěli na náhradní cíl - plzeňskou Škodovku. Během krátkého přeletu nad protektorátem stroje zasáhla těžká palba německých stíhačů a protiletadlové obrany Plzně. "Během jediné bitvy, která trvala pár desítek minut, spadlo sedm letadel a zahynulo 21 mužů, z toho 20 Američanů a jeden Němec," dodal Foud.