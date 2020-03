Nepochybuji o tom, že nad Putinem zvítězíme, říká Sencov

Praha - Když ho v roce 2014 zadrželi na okupovaném Krymu za údajný terorismus, stal se ukrajinský režisér Oleh Sencov jedním z nejznámějších politických vězňů v Rusku. Loni v září byl propuštěn v rámci výměny vězňů mezi Kyjevem a Moskvou a jak nyní říká, na svobodě má tři cíle: dosáhnout toho, aby se Rusko přestalo vůči Ukrajině chovat agresivně a aby jim byl navrácen Krym a Donbas, dosáhnout propuštění všech ukrajinských zajatců v Rusku a zajistit, aby se Ukrajina stala bohatou a prosperující zemí.

"Nepochybuji o tom, že nad (prezidentem Vladimirem) Putinem dokážeme zvítězit," řekl Sencov v rozhovoru s českými novináři.

Režisér a držitel Sacharovovy ceny pro rok 2018 strávil ve vězení pět let, za tu dobu pobýval v 15 různých věznicích a ve dvou táborech. "Běžné vězení, to je malá cela, ve které jsou jeden až dva vězni a nic tam nemáte kromě železného stolu, židle, postele a malého okénka, přes které není nic vidět," popsal 43letý Sencov, který bude dnes v Praze předávat ocenění Homo Homini. Tři roky strávil ve dvou táborech v Jakutsku a na poloostrově Jamal na Sibiři, kde byly podmínky ještě mnohem drsnější. Devět měsíců v roce je tam zima a teplota klesá až k minus 40 stupňům.

Režisér a odpůrce ruské anexe Krymu byl zadržen v rodném Simferopolu. Následně ho odsoudili ke 20 rokům vězení za údajné plánování teroristických útoků na Krymu. Sencov vinu nepřiznal, obvinění odmítal jako vykonstruované za pomoci zfalšovaných důkazů. Tvrdil, že jej agenti ruské tajné služby mučili, aby ho přiměli k doznání. Jak popsal, rovněž mu vyhrožovali znásilněním.

Jak nyní říká, bylo to těžkých pět let. "Vzpomínky mě ale nepronásledují, nemyslím na to, myslím na přítomnost a na budoucnost," uvedl na dotaz ČTK s tím, že nikdy nelitoval toho, co v minulosti udělal. Ve vězení se snažil číst, psal scénáře a rovněž se podílel na režii svého posledního filmu Čísla, který byl nedávno představen v rámci filmové přehlídky Berlinale. "Pokud jde o zdraví, to se mi obnovilo po hladovce, kterou jsem tam držel a teď jsem v pořádku," dodal. V roce 2018 držel 145 dní hladovku, během které zhubl o 20 kilogramů. Hladovkou se chtěl domoci osvobození všech ukrajinských politických vězňů v Rusku.

Právě osud ukrajinských zajatců je jedním z témat, které nyní nejvíce sleduje. "Budu se tímto tématem zabývat do té doby, než budou všichni na svobodě. V současné chvíli evidujeme na území Ruska 100 politických vězňů z Ukrajiny, část z nich jsou krymští Tataři," řekl Sencov. "Až 300 osob je drženo na Donbase separatisty. Jejich přesný počet ale nevíme, protože separatisté neumožňují nikomu situaci monitorovat. Víme ale, že jejich stav a podmínky, ve kterých jsou drženi, jsou děsivé. Že jsou mučeni, týráni a biti. Snažím se dělat všechno pro jejich osvobození," dodal.

Rusko anektovalo ukrajinský poloostrov Krym v březnu 2014 poté, co opoziční demonstranti v Kyjevě svrhli proruského prezidenta Viktora Janukovyče. V dubnu na ruskojazyčném východě Ukrajiny začaly boje mezi vojsky loajálními k nové prozápadní vládě a proruskými separatisty. Kyjev a Západ obviňují Rusko z vojenské podpory povstalců, Moskva to popírá. Konflikt si mezitím vyžádal více než 13.000 mrtvých. O vrácení Krymu se Moskva odmítá bavit.

Zatímco český premiér Andrej Babiš již několikrát odmítl anexi Krymu, některá prohlášení prezidenta Miloše Zemana vyvolala pobouření. Například v Parlamentním shromáždění Rady Evropy v roce 2017 Zeman anexi Krymu označil za "fait accompli", tedy hotovou záležitost. Anexe podle něj byla protiprávní, Ukrajině ale poradil, aby se s Moskvou dohodla na kompenzaci. "Jsem vaší vládě vděčný za její podporu a pokud jde o prezidenta Zemana, který je Kremlem vnímán jako jejich hlavní přítel v Evropě, tato jeho pozice je pro mě nepřijatelná," uvedl Sencov. Podobné názory jsou pro něj překvapivé i vzhledem k tomu, čím si Česká republika v minulosti prošla. "Je třeba chápat, že Ukrajina je momentálně ve stejné pozici jako Československo kdysi. Právě nyní bojujeme proti Rusku za svou svobodu," dodal.

Nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj učinil z ukončení války na Donbase svou prioritu. Podle Sencova razí prezident strategii dialogu s Ruskem, jehož cílem má být návrat východních území Ukrajině a mír v této části země. "Tyto představy jsou ale idealistické, protože za současného režimu v Rusku to není možné," říká k tomu ukrajinský režisér. "To jsou takové pokusy o jednání ovce s vlkem. Ovce jedná z té pozice, že chce mír a chce se pást a potřebuje jen trávu a vlk jí sice může tvrdit, že tomu tak bude, ve skutečnosti ji ale chce sežrat," dodává.

Nyní žije Sencov se svou rodinou v Kyjevě a stejně jak to říkal po svém propuštění, chce teď hlavně "točit filmy a žít". "Pokud jde o budoucnost Ukrajiny, nepochybuji o tom, že dokážeme, aby nám byl navrácen Krym a Donbas, dokážeme zvítězit nad Putinem a vybudovat civilizovanou evropskou zemi," uzavřel ukrajinský režisér.