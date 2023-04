Neplodností trpěl zhruba každý šestý obyvatel planety, uvádí zpráva WHO

Ženeva - Zhruba každý šestý obyvatel planety se během svého života nejméně jednou potýkal s neplodností. Vyplývá to z pondělní zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO), která zpracovala data z celého světa za poslední tři dekády. WHO definuje neplodnost jako mužskou či ženskou nemoc, která se projevuje nemožností otěhotnět po nejméně roce pravidelných nechráněných pohlavních styků.

Obtíže se dotkly 17,5 procenta obyvatel, rozdíly mezi vysoko a středně a nízkopříjmovými zeměmi jsou zhruba jeden procentní bod. Poměrně velké odlišnosti jsou mezi jednotlivými regiony světa, ale sama WHO upozorňuje, že zpracovaná data nebyla dostatečně rozsáhlá pro vyvozování jednoznačných závěrů.

S neplodností se nejčastěji, ve více než 23 procentech, potýkají páry ze zemí západopacifického regionu, kam patří Čína, Japonsko nebo Austrálie. Nejmenší obtíže s početím mají lidé z regionu východního Středomoří, kam patří země Blízkého východu a severní Afriky, problémy zaznamenalo 11 procent dvojic.

"Tato zpráva, první svého druhu za posledních deset let, odhaluje důležitou pravdu: neplodnost nediskriminuje," uvedl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Obrovský počet postižených lidí ukazuje, že je třeba rozšířit přístup k léčbě neplodnosti a zajistit, aby tato problematika nebyla nadále odsouvána na okraj zdravotnického výzkumu a politiky," dodal šéf zdravotnické agentury OSN.

Analytici WHO našli přes 12.000 analýz a potenciálně relevantních studií neplodnosti, z nichž vybrali 133, které pak detailně zpracovali. Použili data z let 1990 až 2021. Zpráva neuvádí údaje pro jednotlivé země, ale jen podle regionů.

V Česku nejsou k dispozici oficiální souhrnná data o neplodnosti. Představitelé reprodukčních klinik v médiích nejčastěji uvádějí, že obtíže s početím má v ČR zhruba každý pátý pár.