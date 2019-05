Nepál si připomněl první zdolání Everestu, řeší počet výstupů

Káthmándú - Nepál si dnes připomněl výročí prvního výstupu na Mount Everest, který 29. května 1953 zdolali Edmund Hillary a šerpa Tenzing Norkej. Oslavy ale zastiňuje nejtragičtější sezona za poslední čtyři roky, při které letos na jaře zahynulo už 11 horolezců. Znovu se tak rozvířily diskuse o tom, zda by měla nepálská vláda počet vydávaných povolení k výstupu na nejvyšší vrchol světa začít omezovat, uvedla agentura AP.

Vládní činitelé dnes uvedli, že žádné omezování počtu povolenek neplánují; letos jich byl vydán rekordní počet a horolezci popisovali doslova "dopravní zácpy", které způsobovali vyčerpaní začátečníci zpomalující výstup.

Zpravodajský server BBC upřesnil, že letos vláda vydala 381 povolenek k výstupu, což znamená, že se na výstup připravovalo asi 600 lidí, protože držitelé povolenky s sebou berou k výstupu doprovod. A i když je jako nejčastější příčina letošního vysokého počtu úmrtí uváděno přelidnění, do hry vstupují i další faktory.

Hned na počátku jarní sezony začátkem května, kdy se mnozí horolezci sjeli do základního tábora, si s nimi nepříjemně pohrálo počasí. Do nepálské části Himálaje dorazily dozvuky cyklonu Fani, který předtím zasáhl Indii a Bangladéš, a vláda na nejméně dva dny zastavila všechny horské aktivity. Silný vítr strhl dvě desítky stanů a několik horolezců, kteří už byli na cestě do vyšších táborů, se zase vrátilo do základního tábora.

Pokračující špatné počasí znamenalo, že se zpozdil nácvik a upevňování fixních lan pomáhajících lezcům. A dav v základním táboře neustále houstl.

Everest leží na hranici mezi Nepálem a Čínou a dá se na něj vystoupat i z čínské strany. Čínská vláda ale vydává méně povolenek k výstupu a podle mnohých odborníků na vysokohorské výstupy je výstup z čínské strany méně zajímavý.

Když byla v polovině května upevněna fixní lana, otevřelo se 19. a 20. května první vhodné časové okno pro výstup. V tomto termínu se k výstupu odhodlalo jen několik týmů - většina čekala na druhé výstupové okno od 22. do 24. května. A v té době se podle odborníků zvrtla koordinace davu.

Nejhorší situace nastala 23. května, kdy k vrcholu vyrazil největší počet horolezců - více než 250. V důsledku toho museli pod vrcholkem čekat celé hodiny - jak na cestě nahoru, tak při sestupu. Mnozí z nich už byli vyčerpaní a docházel jim kyslík v lahvích.

Horolezecká pravidla v Nepálu vyžadují, aby expediční týmy doprovázeli při výstupu takzvaní styční důstojníci. Tentokrát jich bylo určeno 59 - ale jen pět z nich se svými týmy zůstalo až do závěrečné fáze výstupu. Někteří se pod Everest ani neobtěžovali přijet, jiní odjeli domů po několika dnech v základním táboře.

Styčnými důstojníky jsou často běžní vládní úředníci, kteří nemají s horolezectvím žádné zkušenosti a dělá jim problém vyrovnat se s vysokou nadmořskou výškou. Kdyby tito úředníci, které platí jednotlivé expedice, na Everestu zůstali, byla by koordinace davu snazší a rozložení výstupů na vrchol rovnoměrnější, řekl BBC vládní činitel v základním táboře.

Odborníci na vysokohorské výstupy uvádějí, že stoupá i počet nezkušených horolezců, kteří se přidávají k davu dychtícímu pokořit nejvyšší vrcholek světa. Mnoho takových týmů si s sebou navíc bere jen jednoho šerpu, který jim ale není schopen pomoci, pokud nastane nebezpečná situace, protože se musí postarat sám o sebe.

Řešením by podle zkušených horolezců bylo zavedení jistých kritérií včetně povinných zkušeností se zdoláním vrcholků pod 6000 metrů nad mořem, než budou moci požádat o povolení k výstupu na Everest.

Situaci na Everestu komplikuje také soupeření mezi operátory - především mezi zavedenými firmami a nováčky na trhu, kteří tlačí dolů ceny. V důsledku toho mohou operátoři zajišťující výstupy najímat jako průvodce nezkušené lidi, kteří nejsou schopni klientům správně poradit, když nastane komplikovaná situace.