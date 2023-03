Neovlivní: Stát vyplatil rekordní odškodnění za nezákonná stíhání a vazbu

Praha - Stát musel za loňský rok vyplatit lidem rekordní odškodnění za nezákonná trestní stíhání a vazbu. Celkově šlo na satisfakci kvůli chybnému postupu policie a státních zástupců téměř 109 milionů korun. Vyplývá to ze statistiky ministerstva spravedlnosti, kterou zveřejnil časopis Neovlivní.cz. V roce 2021 to přitom bylo o čtyřicet milionů méně a ani v předchozích letech odškodnění nikdy nepřekročilo stomilionovou hranici.

Ve statistice je započítán například případ bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové, které ministerstvo spravedlnosti za nezákonné stíhání v kauze nákupu letounů CASA vyplatilo odškodné 1,6 milionu korun, i odškodnění pro lobbistu Iva Rittiga či Martina Dvořáka v takzvané jízdenkové kauze pražského dopravního podniku. Ministerstvo podle Neovlivní poslalo lidem za minulý rok 1289 plateb v celkové výši 108,787.745 korun. Například v roce 2020 přesáhlo odškodnění 68 milionů a v roce 2018 činilo zhruba 82 milionů korun.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) uvedl, že situace v tomto ohledu není dobrá. Míní, že bohužel vzniká české a moravské trestní právo. "To se projevuje tak, že české soudy jsou mnohem přísnější směrem ke státním zástupcům. Veškerá jejich podání o vazbě či odposleších musí mít vysokou kvalitu. Na Moravě mám bohužel obavu, že někteří soudci - zdůrazňuji někteří soudci - nejsou na obžalobu tak přísní. A to vede k tomu, že tam je vyšší počet nezákonných odposlechů, vazeb a zdá se i rozsudků," řekl podle serveru Blažek.

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž ale jeho obavy nesdílí. "Ten současný obraz vzniká do značné míry z toho, že to byly mediálně sledované kauzy. Ale jsem přesvědčený, že to není plošný a systémový problém," uvedl pro časopis Neovlivní.cz Stříž.