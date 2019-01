Verona (Itálie) - Koncert italských neofašistických kapel na památku Jana Palacha se bude navzdory protestům z české i italské strany v sobotu 19. ledna konat, a to v Lazise poblíž Verony. Oznámili to pořadatelé ze sdružení Nomos. Ti byli nuceni hledat pro akci nový sál poté, co tento týden odřeklo pronájem veronské divadlo Teatro Stimmate. Místní úřady, městské i provinční, nicméně záštitu nad kontroverzní akcí potvrdily.

Zpráva o chystaném koncertu neonacistických skupin věnovaném 50. výročí upálení Jana Palacha vyvolala koncem loňského roku obrovský rozruch. Rozhořčení vyjádřila řada českých politiků i zástupci italské levice. Místní úřady však nad akcí převzaly záštitu, kterou tento týden potvrdily. Na úrovni města pro patronát hlasovala strana Vzhůru, Itálie expremiéra Silvia Berlusconiho, dvě krajně pravicová uskupení Bratři Itálie a vládní Liga a dvě místní občanské iniciativy, napsal deník La Repubblica.

Podlé médií se na koncert, na němž mají vystoupit skupiny Compagnia dell'Anello, Hobbit, Topi neri a písničkář Gabriele Marconi, prodalo přes 300 vstupenek. Pořadatelé už loni na podzim rezervovali sál veronského divadla, po kritice ale církevní kongregace, která objekt vlastní, pronájem odřekla. Pořadatelé proto zajistili náhradní místo - sál v zábavním parku Movieland v městečku Lazise, které leží na břehu Gardského jezera asi 30 kilometrů západně od Verony. Majitele vstupenek do Lazise z Verony zdarma převezou autobusy.

Protagonisté chystaného koncertu mají vazby na krajní pravici. Compagnia dell'Anello patří mezi první skupiny takzvaného nazirocku. Skupinu Hobbit založil a vede Emanuele Tesauro, který během studií předsedal neonacistickému uskupení Fortezza Europa (Pevnost Evropa), které se odvolává na nacistickou třetí říši. Písničkář a spisovatel Marconi byl členem neofašistického hnutí Terza Posizione (Třetí pozice), jež skončilo činnost v roce 1982.

Verona v Itálii platí za baštu krajní pravice, což dokládá i zastoupení extremistů v místní samosprávě.