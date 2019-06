Zeman k výměně ministra odmítá ultimáta, ČSSD věští ústavní krizi

Praha - Situace kolem výměny ministra kultury se ve čtvrtek vyhrotila. ČSSD mluví o možnosti podání kompetenční žaloby na prezidenta, pokud by Miloš Zeman s výměnou nadále otálel, a podle předsedy strany Jana Hamáčka se Česká republika dostala na hranu ústavní krize. Věc chce mít ČSSD vyřešenou do konce června. Zeman odmítl ultimáta, odchod ČSSD z vlády by byl podle něj jen její personální rekonstrukcí. Premiér Andrej Babiš (ANO) kompetenční žalobu odmítá. Zástupci sněmovní opozice vyzývají k ústavní žalobě na prezidenta.

Babiš na žádost ČSSD na konci května poslal na Hrad návrh na odvolání nynějšího ministra kultury Antonína Staňka a jmenování Michala Šmardy (oba ČSSD) jeho nástupcem. Tomuto návrhu Zeman zatím nevyhověl. Ve čtvrtek na závěr návštěvy Vysočiny prezident prohlásil, že za 30 let v politice nepřijal jediné ultimátum ani vydírání a vždy je pokládal za drzost.

Prezident také zopakoval, že ústava nestanoví lhůtu, v níž má reagovat na návrh výměny ministrů. Za rozumné ohraničení takové lhůty považuje vyšetření trestních oznámení, která Staněk podal. "Tato lhůta dosud běží a já jsem se dosud nevyjádřil," řekl Zeman. V televizi Barrandov uvedl, že po případném odchodu ministrů sociální demokracie z vlády by vznikla nová většina bez ČSSD, která by Babišův kabinet podporovala. Řekl také, že pokud by sociální demokracie prosadila podání kompetenční žaloby na prezidenta, přerušil by s ní vyjednávání.

"Česká republika se dostala na hranu ústavní krize," prohlásil Hamáček po večerním jednání užšího vedení ČSSD. Předseda sociálních demokratů bude chtít při páteční schůzce od Babiše slyšet, jaký má premiér plán a jak chce postupovat. Podle toho se pak ČSSD zachová, řekl Hamáček. Šmarda dnes ve videu na facebooku uvedl, že jedině předseda ČSSD může rozhodnout, kdo bude za ČSSD členem vlády, a premiér má zajistit dodržování koaliční smlouvy včetně personálií. Babiš chce dál jednat, případně i s prezidentem, pokud by Zeman nechtěl sociálním demokratům vyhovět.

Prezident novinářům na závěr návštěvy Vysočiny také řekl, že Hamáčkovi navrhl společné setkání se Staňkem v polovině července, na kterém by se Zeman chtěl pokusit o jejich usmíření. Nakonec se ale s Hamáčkem na jeho žádost sešel vpodvečer v Novém Veselí na Žďársku. Po víc než hodinové schůzce ani jeden z politiků setkání nekomentoval.

Staněk původně po protestech v kulturní obci a na výzvu ČSSD podal demisi. Zeman ji ale odmítl přijmout a premiérovi doporučil, aby s koncem Staňka počkal na prověřování právě Staňkem podaných trestních oznámení. Babiš nato navrhl Staňkovo odvolání, čemuž prezident podle ústavy musí vyhovět. Ústava žádnou lhůtu nestanoví, podle ústavních právníků ale musí prezident podle výkladu ústavy vyhovět premiérovi bez zbytečného odkladu.

Expert na ústavní právo Jan Kysela už dříve upřesnil, že cokoli přesahuje odklad nezbytný pro provedení úkonu, je odklad zbytečný, a tedy nepřijatelný. Ústava podle něj nepřipouští v tomto ohledu ze strany prezidenta žádné uvážení ani rozmýšlení.

Někteří zástupci sněmovní opozice mluví o tom, že prezident otálením s výměnou ministra nerespektuje nebo porušuje ústavu. "Premiér Babiš prezidenta kryje tím, že odmítá podat kompetenční žalobu, ČSSD je bezradná a nečinná. V tuto chvíli se ukazuje oprávněnost a důležitost rychlého projednání a podání ústavní žaloby na prezidenta Zemana," uvedl ve vyjádření pro média předseda ODS Petr Fiala. Na to, zda nenastal čas pro ústavní žalobu, se na twitteru řečnicky zeptal šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. "Zde už se nejedná ani o velmi volný výklad ústavy. Její nerespektování ubližuje především naši demokratické budoucnosti," napsal.