Neočkovaný Djokovič nebude hrát na US Open

Ilustrační foto - Srbský tenista Novak Djokovič ve finále US Open 12. září 2021. ČTK/AP/Elise Amendola

New York - Srbský tenista Novak Djokovič nebude kvůli chybějícímu očkování proti koronaviru startovat na nadcházejícím US Open, kde chtěl útočit na 22. grandslamový titul. Někdejší světová jednička to uvedla na twitteru.

Pětatřicetiletý Djokovič už letos kvůli odmítaní vakcíny proti covidu-19 přišel o start na úvodním grandslamu sezony v Austrálii. Naposledy hrál ve Wimbledonu, kde získal 21. grandslamovou trofej. Žádného z přípravných turnajů na amerických betonech se nezúčastnil, protože ke vstupu do USA je potřeba očkování.