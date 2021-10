Neočkovaní učitelé budou muset mít ve výuce respirátory, žáci nikoli

Praha - Neočkovaní učitelé budou muset ve výuce nosit respirátory. Pro žáky tato povinnost platit nebude. V okresech, kde bude týdenní výskyt nákazy vyšší než 300 případů na 100.000 obyvatel, se neočkovaní žáci budou po podzimních prázdninách na koronavirus testovat. Na jednání se na tom shodli ministr školství Robert Plaga a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (oba za ANO). ČTK o tom informovala mluvčí Plagy Aneta Lednová.

"S Adamem Vojtěchem jsme se dohodli, že žáci nebudou mít ve třídách respirátory a zároveň, že neočkovaní učitelé je budou muset mít i po dobu výuky," uvedl Plaga na twitteru. "Bude také realizováno cílené testování neočkovaných žáků po podzimních prázdninách v okresech, kde je incidence nad 300 na 100.000," řekl. Vojtěch pak na twitteru upřesnil, že testovat se bude 1. a 8. listopadu. Ve kterých okresech to bude, ministerstvo zdravotnictví ještě vyhodnotí. Jeho náměstkyně Martina Vašáková jmenovala jako pravděpodobné Ostravu, České Budějovice či Přerov. Řekla to po jednání zástupců obou resortů novinářům.

Testování se podle Vašákové bude týkat základních a středních škol, o opatřeních na vysokých školách se podle ní dnes nediskutovalo. Podle náměstkyně není nyní na programu nakázat učitelům, aby se nechali očkovat, proto budou muset ti, kteří nejsou očkováni, nosit respirátor. Podle Vašákové hygienici šetřili řadu případů, kdy zdrojem nákazy ve školách byl učitel nebo jeho asistent, který nebyl očkován.

Důvodem, proč zatím nebudou muset žáci nosit roušku či respirátor ve výuce, je podle Vašákové to, že nelze zajistit, aby je děti měly po celou dobu pobytu ve škole. Roušku by si sundaly na svačinu nebo během tělesné výchovy. Ztížená by podle zástupců školství byla i výuka jazyků.

Ministr zdravotnictví ve středu navrhl, aby kvůli zhoršení epidemie začala ve výuce platit povinnost nošení roušek od 12 let. Vláda se na tom ale neshodla. Plaga prosazoval testování na covid-19. Dnes proto zástupci ministerstev o opatřeních ve školách znovu jednali. V pondělí by se jimi pak měla zabývat vládní rada pro zdravotní rizika a měla by je schválit vláda.

Podle Vašákové se ministerstvo zdravotnictví kloní k tomu, aby se opatření týkala hlavně regionů s vysokým výskytem covidu-19. Jedno z takových opatření má podle ní být právě otestování dětí na covid-19 po návratu z podzimních prázdnin. "Pak jsme se dohodli také nad tím, že plošné testování žádné zavádět nebudeme," řekla. Školy si podle ní budou moct vybrat, zda si zvolí antigenní test nebo přesnější PCR testování s výsledkem z laboratoře. Žáci by do výsledku testu měli mít nasazený respirátor, sundat by ho měli až poté, co pozitivní jedinci odejdou do izolace, dodala.

Původně ministerstvo zdravotnictví avizovalo, že na konci října budou další tři kola testování podobně jako na začátku školního roku. V předešlých dnech své stanovisko změnilo a tvrdilo, že testování není potřeba.

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES), která dříve byla poradním orgánem ministerstva, o víkendu navrhla, aby se testovalo ve školách lokálně v okresech, kde za týden přibylo více než 100 případů na 100.000 obyvatel. Doporučila testovat jen žáky a studenty, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali v posledním půl roce covid-19.