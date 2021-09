Neočkované hráče čeká v NBA řada restrikcí, roušky musí nosit dál všichni

Ilustrační foto - Basketbalista Milwaukee Janis Adetokunb (vpravo) a Mikal Bridges z Phoenixu v šestém finále play off NBA.

New York - Neočkované basketbalisty čeká v nadcházející sezoně NBA řada omezení. Budou se muset každý den testovat na koronavirus, v případě kontaktu s nakaženým půjdou na sedm dní do karantény, nebudou smět jíst společně s dalšími členy týmu a budou se muset zdržovat doma či v týmovém hotelu při zápasech venku. Výjimkou bude nákup potravin nebo doprava dětí do školy.

Neočkovaní hráči mají rovněž během soutěže zapovězeny návštěvy restaurací, barů ani nesmějí za zábavou do větších uzavřených prostor. Stýkat se mohou jen s omezeným počtem svých blízkých, kteří navíc předtím musejí podstoupit test na covid-19. Při zápasech nebudou sedět společně s týmem.

Podle manuálu, který nachystalo vedení ligy s hráčskou asociací, zůstane hráčům povinnost nosit roušky. Výjimkou budou zápasy či basketbalový trénink, sprchování a konzumace jídla a pití. I hlavní trenéři mohou být během utkání bez roušky.

Vakcínu proti covidu-19 dostalo podle ESPN zhruba 90 procent hráčů. Bez očkování jsou například Bradley Beal z Washingtonu, Kyrie Irving z Brooklynu a Andrew Wiggins z Golden State. Přitom v New Yorku a San Franciscu je vyžadováno očkování pro vstup do hal, takže Irving a Wiggins nemohou hrát domácí zápasy.

Za každé utkání, které kvůli místním regulím vynechají, hráči přijdou o plat. "Každý hráč, který se rozhodne nevyhovět lokálním požadavkům na očkování, nebude placen za zápasy, které vynechá," uvedl dnes mluvčí NBA Mike Bass.

Jedna z hlavních hvězd soutěže LeBron James z Los Angeles Lakers se očkovat nechal, i když původně byl podle svých slov k vakcíně dost skeptický. "Ale udělal jsem si průzkum a získal jsem dojem, že je to pro mě, mou rodinu i přátele to nejlepší. O tom, co mají udělat jiní, mluvit nechci," uvedl čtyřnásobný šampion NBA.