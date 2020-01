Není všechno výborné, ale nemáme tu špatné hráče, řekl Růžička

Odvetné utkání semifinále play off hokejové Ligy mistrů: Mountfield Hradec Králové - Djurgaarden IF, 14. ledna 2019 v Hradci Králové. Trenér Hradce Králové Vladimír Růžička.

Hradec Králové - Trenér královéhradeckých hokejistů Vladimír Růžička po postupu do finále Ligy mistrů uvedl, že ne všechno v českém hokeji je tak špatné, jak je někdy prezentováno. Podle olympijského vítěze z Nagana jsou hráči v tuzemsku často podceňováni, jeho svěřenci přitom za sebou nechali v play off silné týmy jako Mannheim, Zug a naposledy Djurgaarden. Všichni tři soupeři dokázali Východočechům vstřelit za 120 minut hry shodně jen jediný gól.

Šestapadesátiletý kouč, jenž dovedl reprezentaci ke dvěma titulům mistrů světa, přiznal, že mu přehnaně kritický a negativní pohled na český hokej vadí. Protože s ním až tak nesouhlasí. "Říkal jsem to i klukům, že naše hráče pořád trochu podceňujeme. Pořád vyzdvihujeme švédský hokej, finský hokej... Ti hráči jsou samozřejmě dobří, mají dobrá mužstva, ale já si myslím, že naši hráči jsou také dobří," řekl Růžička novinářům.

Nesouhlasí s názory, že v Česku chybí dobří mladí hráči. "Nemáme je špatné. Nechci říkat, že je všechno výborné, ale tak špatné, jak čtu v novinách, to určitě není," míní Růžička.

Hráči Mountfieldu si již během základní části připsali například skalp dosavadního suveréna historie Ligy mistrů Frölundy, kterou vyzvou znovu 4. února ve finále. Podle Růžičky svými výkony v evropské soutěži prokázali své kvality.

"Hráči to dokázali s Mannheimem, dokázali to stejně tak i s Zugem, který byl hodně silný, dokázali to i v semifinále proti Djurgaardenu. Ve Švédsku jsme byli třeba jednoznačně lepší, doma byl zápas trochu vyrovnanější. Švédi do toho šli samozřejmě vabank, takže jsme věděli, že nás čeká těžké utkání, ale naši kluci si dokázali s tak silným mužstvem poradit. Každý mohl vidět, že jsme za nimi vůbec nezaostávali. Byli jsme rychlejší, hodně důslední a Djurgaarden nám dal za dva zápasy jediný gól," připomněl kouč.

"Pořád říkáme, jak nestačíme bruslařsky a podobně, ale když si vezmu čistě naše zápasy v Lize mistrů, tak nás nikdo nepřehrál. Všichni soupeři měli obrovský problém s naší hrou ve středním pásmu, nemohli se tam dostat. Bavil jsem se o tom i s Honzou Kovářem a ten mi to potvrdil. Vůbec si s tím nevěděli rady, nebyli na tuhle hru připravení," zmínil Růžička čtvrtfinálovou konfrontaci s Zugem.

Zdůraznil ale, že jeho pohled nevychází pouze z aktuální sezony na mezinárodní scéně. "Není to jen o Hradci. Vždyť když se podívám na poslední čtyři ročníky Ligy mistrů, české týmy jsou tam pokaždé v semifinále," připomněl úspěšná tažení Sparty, Třince, Liberce a Plzně. "Pořád jen čtu, jak máme špatné hráče, jak se to tady dělá špatně. Musím říct, že to mi trochu vadí," prohlásil Růžička.

"Není přece jen tak možné, že tolik let po sobě se český tým dostane do semifinále v Lize mistrů, to není náhoda. A my tady přitom pořád říkáme jen to, jak se to dělá dobře ve Švédsku, jak se to dělá dobře ve Finsku. Ano, dělají to dobře, ale my za nimi určitě tolik nezaostáváme. Pro nás bylo obrovskou motivací dokázat, že hráči ze Švédska nejsou lepší než ti naši," připustil Růžička.

Je přesvědčený, že český hokej by se měl držet své vlastní cesty. "U nás se hokej nedělá špatně. Je dobré přitáhnout potřebné věci ze Švédska, z Finska, z Kanady nebo z Ameriky. Je tam však jedno podstatné ale - dál musíme hrát náš hokej a stavět na našich hráčích. Ne že budu pořád číst a poslouchat, jak se máme cpát do švédského hokeje. Ke Švédům mám samozřejmě respekt, jsou to výborní hokejisté, ale ať se na mě nikdo nezlobí. Já bych švédský hokej hrát nechtěl," řekl Růžička.