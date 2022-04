Není to obraz celé sezony, ale jen tohoto turnaje, řekl trenérka USK Hejková

Istanbul - Basketbalistky USK Praha svou pátou účast ve Final Four Evropské ligy ve třetí medaili neproměnily. Vítězky soutěže z roku 2015, které ještě před třemi roky dosáhly na bronz, skončily v Istanbulu po porážkách s domácím Fenerbahce (74:83) a Salamancou (59:71) stejně jako v letech 2016 a 2017 čtvrté. Trenérka Natália Hejková byla smutná, že tým při vrcholu sezony postihla zranění, která snížila šance na lepší výsledek.

"Není to obraz celé té sezony, ale jen tohoto turnaje. Nás zastihl v nejkritičtějším okamžiku celé sezony. I když jsme se na to celkem slušně připravily, tak jsme už v prvním zápase přišly o další hráčku Condeovou, která už dnes nemohla nastoupit. V rozehraném zápase o třetí místo hned na začátku dostala do už zraněného nosu z minulého zápasu Teja Oblaková a už ho má definitivně zlomený. Bylo složité, co se sestavou. Jak to namíchat. A moc se nám to nepodařilo, protože v druhém poločase už jsme na to neměly," řekla Hejková po prohraném utkání o bronz v rozhovoru pro Český rozhlas.

Ocenila, že Oblaková zápas dohrála. "Musím jí poděkovat, že vůbec ještě nastoupila do hry, protože ne každá hráčka by to zvládla. Určitě je to hodně bolestivé, ale v podstatě odehrála celý druhý poločas a pomohla týmu," podotkla Hejková, která měla mimo hru také Barboru Bálintovou a Simonu Sklenářovou.

Využila tak jen šestici hráček - vedle Oblakové Brionnu Jonesovou, Alyssu Thomasovou, Veroniku Voráčkovou, Terezu Vyoralovou a Draganu Stankovičovou. Tereza Halátková a Veronika Šípová se do hry nedostaly. "Halátková by takto tvrdý zápas absolutně nezvládla a Šípová byla do rotace jedině, kdyby hrála po košem. A zápasů s Američankami nebo Stankovičovou odehrála úplné minimum. Byl by to obrovský risk," prohlásila Hejková.

Výhru Salamanky řídila 25 body Američanka Katie Lou Samuelsonová. "V té rotaci, co Salamanca má, protože na nás hrála s jedenácti hráčkami, tak se vždycky najde nějaká jedna, která dává. O Samuelsonové víme, že je to trojkařka. Dneska jí to padlo. Nemůžete si vybírat. I na její obraně bylo vidět, že v té únavě nám ten jeden krok vždycky chyběl," řekla Hejková.

Na přelomu prvního a druhého poločasu se Pražanky dostaly z devítibodového náskoku až do ztráty 12 bodů. "Už tam nebyla ta setrvačnost z prvního poločasu. A únava se znásobí. Tím, že si holky chvíli posedí, tak se znovu musí rozbíhat jako na začátku prvního poločasu. V prvním poločase jsme rytmus chytily, ve druhém už jsme ho nechytily," podotkla trenérka, která ve čtvrtek oslavila 68. narozeniny.

Její tým si připsal i 19 ztrát. "Salamanca věděla, že když na nás bude hrát tvrdě a udělá třeba pětatřicet faulů, tak jim písknou dvacet. Ony jich tady udělaly ještě víc než těch 35. Bylo to velmi tvrdá hra. Na to, abychom se s ní vyrovnaly, tak musíme být fyzicky čerstvé. A to jsme nebyly," uvedla Hejková.

Hráčky ale za vystoupení v Evropské lize i na Final Four chválila. "Odvedly kus obrovské práce a mohou být na sebe hrdé, protože tu zanechaly dobrý dojem. Už po prvním zápase ten basketbal, který jsme hrály, byl líbivý. Většinou na to ohlasy byly vynikající a dokonce i dnes oceňovali činovníci z FIBA, že nasazení týmu bylo super. Za to jim patří dík," dodala Hejková.