Není to o změně systému, řekl Čermák po vítězné premiéře v roli hlavního kouče

Hradec Králové - Na Boží hod se David Čermák oficiálně stal novým hlavním trenérem extraligových Českých Budějovic, o den později na Štěpána už slavil s týmem první vítězství v Hradci Králové. Kouč Motoru si těžko mohl představit lepší start mise, na jejímž konci má stát především záchrana v extralize. Po odvolání Jaroslava Modrého se do funkce hlavního kouče předposledního týmu tabulky posunul z pozice asistenta.

"Nemyslím si, že to je o nějaké změně systému. Spíš o tom, aby kluci ty systémové věci dodržovali," řekl Čermák po cenném vítězství 4:1 na ledě Mountfieldu, jemuž se Jihočeši přiblížili na rozdíl čtyř bodů. "Budeme bojovat o každý zápas až do konce sezony. Musíme sbírat body co nejčastěji, abychom se dostali do nějakých klidnějších vod," podotkl kouč, který s týmem v nové roli stihl pouze jeden trénink.

Výhru nad čtvrtfinalistou Ligy mistrů obstaral především brankář Jan Strmeň. V den svých 31. narozenin zastavil 41 střel a inkasoval jediný gól. "Dal nám dárek," smál se Čermák. "Udržel nás v zápase. Pro nás je to vždycky důležité, protože moc gólů nedáváme. Když se potom dostaneme do vedení, většinou nás to uklidní," uvedl Čermák.

Z dění uplynulých dnů ale neměl dobrý pocit. "Samozřejmě je to nepříjemná situace, když se odvolává trenér. Byl bych radši, abychom byli v tabulce šestí, a já byl asistent trenéra," řekl Čermák, jenž na jih Čech přišel v létě z Kladna.

Přestože Modrý už měl v průběhu sezony nůž na krku, změna právě během vánočních svátků překvapila téměř všechny. Fanoušky, ale i samotné hráče. "Bylo to teď takové nečekané. Je to ale věc vedení, my děláme svoji práci na ledě. Samozřejmě nás to mrzí, protože to není jenom chyba trenéra, ale převážně naše," neschovával se útočník Lukáš Pech.

Nový hlavní kouč podle něj stihl předat mužstvu jen pár nových pokynů. "Trochu jsme změnili obranu, byli jsme níž. Jinak jsme ale hráli pořád stejně," popsal Pech. "Hodně jsme točili čtyři lajny, trenér nás nechal, abychom si zahráli. A kluci mu to vrátili. Super práce," pochvaloval si nejproduktivnější hráč Motoru.

Jihočeši díky výhře poskočil na dvanácté místo tabulky před Karlovy Vary, teď ho čekají další zápasy v rychlém sledu. Extraliga má tento i příští týden na programu po třech hracích kolech.

"Zatím na změny nebylo moc času, tak uvidíme, s čím David přijde. Jak se říká, nové koště dobře mete. Většinou výměna trenérů pomáhá, tak doufám, že to vyjde," přál si Pech, jenž vyhlíží delší sérii povedených bitev jako v Hradci Králové. "Tím bychom se mohli odrazit ode dna, abychom nebyli ponoření v depresích a jenom nekoukali, jestli Kladno vyhrálo, nebo ne," dodal Pech.