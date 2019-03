Kladno - Dvacet devět let čekal Jaromír Jágr na to, než dokázal v play off v českých soutěžích navázat na dvě trefy z 12. března 1990, kdy se ještě ve federální lize prosadil proti Litvínovu. V součtu s jeho kariérou v NHL byla jeho branka do sítě Dukly prvním gólem ve vyřazovacích bojích po sedmi letech.

Předtím se naposledy v play off prosadil na jaře 2012 v dresu Philadelphie ve druhém zápase série proti bývalému zaměstnavateli Pittsburghu. "Samozřejmě si ho vybavím. Z otočky, náhoďák, propadnul tam. Myslím, že to bylo na 6:5," řekl novinářům Jágr po výhře 5:1 nad Jihlavou, díky níž se Kladno v semifinále první ligy ujalo vedení v sérii 2:1.

"Moc jsem toho neodehrál v play off v posledních sedmi letech. Je to daleko těžší dát gól v play off, samozřejmě. Není to jednoduché, jsem teď rád za každý gól," uvedl sedmačtyřicetiletý majitel kladenského klubu, který se proti Dukle prosadil ve 34. minutě. Plekanec ho vybídl ke střele z levého kruhu a druhý nejproduktivnější hráč historie NHL ranou z první z pokleku na bližší tyč zvýšil na 3:1.

"Snažíme se přesilovky měnit. Snažím se hrát buď z levé strany, zprostředka, zprava. Měníme to, což si myslím, že je naše výhoda. Uvidíme, jak to bude dál pokračovat," poznamenal Jágr.

Potěšil ho i výkon Antonína Melky, který se trefil dvakrát. "Je to samozřejmě skvělé. Sami jsme se mohli přesvědčit, kdo ho brzdil. Asi jsem to byl já. Máme to tak nastavené, že všechny čtyři lajny jsou schopné gól dát, což se ukázalo dneska znovu," podotkl dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem.

Podstatnou roli hrála ve třetím utkání proti Jihlavě úvodní kladenská branka. "Věděli jsme, že to bude těžké, že rozhodují první góly. V obou zápasech, kdo dal první gól, vyhrál. Nechtěli jsme dopustit, aby Jihlava dala první gól, protože by se ukázalo, že se tím pádem dostanou na koně. Povedlo se. Zase kdo dal první gól, vyhrál zápas," konstatoval Jágr.

Druhý triumf Rytířů v sérii se však nerodil lehce. Dukla ve druhé třetině srovnala, když Jágr seděl s hostujícím Skořepou na trestné lavici. "Udělali jsme chybu, že jsme jim nahráli na jediný gól. Toho se musíme vyvarovat. Druhý gól, který jsme dali, a ten můj z přesilovky nás trochu uklidnil a šli jsme do třetí třetiny s dvougólovým náskokem. Ale zase jsme začali špatně hrát třetí třetinu. Musíme se z toho poučit," varoval Jágr.

Byl rád, že poprvé po jeho únorovém návratu na led bylo na kladenském stadionu díky 5200 fanouškům vyprodáno. "Abych byl upřímný, jsem za to hrozně rád, celé mužstvo i město je za to rádo. Na druhou stranu se soustředím na to, abychom vyhráli a dostali se dál. To je jediné, co mám v hlavě. Je krásné, že nás lidi podporují, že nám fandí a že přišli dneska. Je to skvělé, za to jim hrozně děkujeme, ale prostě naše soustředění musí být někde jinde," upozornil olympijský vítěz z Nagana.

Pokud Rytíři zvládnou i čtvrté utkání v sérii, budou mít na dosah postup do baráže. "Musíme se poučit i z prvního zápasu v Jihlavě, mělo to stejný průběh jako dnešní zápas, kdy se to dohrávalo za rozhodnutého stavu. Na zápas, který následoval druhý den, jsme nebyli připravení. Tomu se musíme vyvarovat a být připravení," prohlásil Jágr.

"Po prvním zápase jsem měl pocit, že druhý zápas bude ještě lehčí než ten první a bylo to naopak. Myslím si, že Jihlava nás přehrála. Je to fakt nahoru a dolů. Nikdy nevíte, jak se kdo vyspí," uzavřel dvojnásobný mistr světa.