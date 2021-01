Nenávist je virus, jenž musíme zastavit, říká přeživší holokaustu

Osvětim - Tově Friedmanové bylo jen šest let, když se v posledních chaotických dnech před osvobozením vyhlazovacího tábora v Osvětimi schovala v nemocniční posteli vedle těla mladé ženy, která právě zemřela. Ležela nehybně - přesně tak, jak jí nařídila matka. Nacisté totiž před opuštěním tábora chodili od postele k posteli a stříleli všechny, kdo ještě žili, píše agentura AP. Dnešní 76. výročí osvobození bývalého koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi si přeživší holokaustu kvůli pandemii covidu-19 připomínají virtuálně.

Friedmanové matčin příkaz zachránil život. Pod pokrývkou sice mohla dýchat jen stěží, ale nikdo si jí nevšiml. O několik dní později tak spolu s tisíci dalšími vězni přivítala sovětské vojáky, kteří 27. ledna 1945 nacistický tábor v okupovaném Polsku osvobodili.

Nyní dvaaosmdesátiletá Friedmanová doufala, že si dnešní výročí připomene tím, že svých osm vnoučat vezme do památníku na místě někdejšího tábora Osvětim - Březinka. Koronavirus však cestě zabránil. Friedmanová zůstala sama doma v americkém New Jersey. Její varování před nárůstem nenávisti však dnes zazní jako součást virtuálního uctění Mezinárodního dne památky obětí holokaustu, které přichystal Světový židovský kongres. Na internet se s dnešními připomínkovými akcemi přesunuly i další instituce ve světě.

Letošní akce kontrastují s tím, jak si Tova Friedmanová připomněla 75. výročí osvobození. Na místě bývalého nacistického tábora se setkala s dalšími přeživšími a desítkami evropských politiků. Mnoho lidí, kteří holokaust přežili, je dnes ve Spojených státech, v Izraeli a v dalších zemích kvůli pandemii covidu-19 v izolaci. Friedmanové loni v březnu zemřel manžel a cítí se proto velmi osamocená.

Podobně jako další však našla nový způsob, jak se spojit s ostatními. Světový židovský kongres zorganizoval pro přeživší holokaustu a jejich rodiny během pandemie setkání prostřednictvím videokonference. A podle agentury AP neutuchá verva, se kterou chtějí tito lidé vyprávět své příběhy, aby varovali před nenávistí a aby se podobné tragédie neopakovaly.

Obdobná nenávist byla podle Friedmanové vidět letos 6. ledna, když příznivci tehdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa zaútočili na Kapitol. Někteří z nich měli na sobě oblečení s antisemitskými hesly jako "Tábor Osvětim" nebo "6MWE", což podle AP znamená v českém překladu "6 milionů nebylo dost" s odkazem na počet Židů, které nacisté zavraždili.

"Bylo to naprosto šokující a nemohla jsem tomu věřit. A nevím, jaká část Ameriky toto cítí. Doufám, že je to jen velmi malá část, izolovaná skupina, a nikoli všudypřítomný pocit," svěřila se Friedmanová, která však stále věří, že u Američanů a ve Spojených státech v zásadě převládá dobrota. "Je to země svobody. Země, která mě přijala," řekla.

Ve svém předtočeném vzkazu, který bude dnes odvysílán, podle agentury AP přirovnává covid-19 k "viru nenávisti". "Virus antisemitismu a rasismu", pokud ho lidé nezastaví, podle ní "zabije lidskost".

ipl ank