Nemyslím si, že Lewandowského rekord bude někdy překonán, řekl Kimmich

Mnichov - Fotbalový záložník mistrovského Bayernu Mnichov Joshua Kimmich je přesvědčený, že historický zápis spoluhráče Roberta Lewandowského, který 41. gólem v bundesligové sezoně překonal rekord Gerda Müllera ze sezony 1971/72, už nikdo nepřekoná. Stejně jako odcházející trenér Hans-Dieter Flick považuje počin polského kanonýra i za týmový úspěch.

"Nemyslím si, že Lewandowského rekord bude někdy překonán. To číslo je fenomenální. Do určité míry je to i zásluha mužstva," citoval šestadvacetiletého Kimmicha web Bayernu po sobotní výhře 5:2 nad Augsburgem v posledním 34. kole německé ligy. Devátý titul po sobě získal bavorský celek už s předstihem.

Lewandowski minulý týden proti Freiburgu vyrovnal Müllerův zdánlivě nepřekonatelný rekord. V duelu s Augsburgem se ale dlouho nemohl prosadit. Až v 90. minutě dorazil za záda krajana Rafala Gikiewicze střelu Leroye Saného.

"Gól mu zabral dost času. V průběhu utkání jsem Tapovi (trenérovi brankářů Tonimu Tapalovicovi) řekl, že si myslím, že branku nedá. Prahne ale po gólech. To ho odlišuje od ostatních," prohlásil Flick. "Je to ale i týmový úspěch. Vyhráváme společně. To nás odlišovalo. Pracujeme jako mužstvo. To je to nejpodstatnější. Díky naší kvalitě z toho všichni hráči vepředu profitují," uvedl šestapadesátiletý Flick, který na lavičce Bayernu odkoučoval poslední utkání. Podle médií nahradí po Euru u německé reprezentace Joachima Löwa, jemuž v minulosti dělal asistenta.

Lewandowski překonal rekord legendy Bayernu a historicky nejlepšího střelce bundesligy Müllera navzdory tomu, že v ligové sezoně vynechal pět utkání. "Je to neuvěřitelný pocit, jsem radostí bez sebe. Hrál jsem 90 minut a nevycházelo to a pak jsem skóroval z poslední šance zápasu. Bylo to jako sci-fi. Člověk musí být pořád trpělivý. Věděl jsem, že má šance přijde, musel jsem být neustále ve střehu," řekl varšavský rodák.

"Rád bych poděkoval týmu. Všichni spoluhráči mě proti Augsburgu hledali, abych mohl dát gól. O historické rekordy se musí bojovat, není to snadné. Celé mužstvo sehrálo v rekordu roli. Je to velmi zvláštní, historický moment v mé kariéře," konstatoval kapitán polské reprezentace, s níž se představí na nadcházejícím mistrovství Evropy.