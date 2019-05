Nemůžeme se chovat jako opice, řekl Fehérváry na reakci diváků

Košice - Hokejisté Slovenska odehráli v pondělí večer proti Kanadě jeden z nejdramatičtějších zápasů ve své historii. Ale s hořkým koncem: zámořský favorit totiž duel na mistrovství světa v Košicích rozhodl gólem v přesilové hře vstřeleným 1,8 sekundy před sirénou. Až do té doby skvělí fanoušci ve vyprodané Steel areně zaházeli ledovou plochu lahvemi a poté pískali při kanadské hymně. Své hráče ale při odchodu do kabin odměnili bouřlivým potleskem.

Fanoušci tak reagovali i na několik sporných momentů v průběhu zápasu i před rozhodujícím gólem. Rozhodčí totiž domácímu týmu ve 33. minutě neuznali branku Tomáše Tatara kvůli kontaktu Richarda Pánika s gólmanem Mattem Murraym. Před vítěznou trefou Marka Stonea zase Slováci reklamovali faul na Dávida Buce.

"Nevím přesně, co se vepředu stalo. Rozhodčí hodnotit nebudu, ale nelíbilo se mi, jak zareagovali diváci. Všichni jsme cítili křivdu, ale nemůžeme se chovat s prominutím jako opice a házet na led flašky. To se nedělá, i prohru musíme přijmout s hlavou nahoře. Takhle se nemůžeme chovat," řekl obránce Martin Fehérváry. "Nevím, jestli vyhrála Kanada férově, ale vyhrála. A my to musíme přijmout," dodal devatenáctiletý slovenský talent.

Reakce diváků zaskočila i jeho spoluhráče. "Fanoušci byli super, až na ten konec, kdy pískali během kanadské hymny. To jsem se až cítil trapně," řekl Pánik, který ale zároveň přiznal, že čekal, že rozhodčí Tatarův gól v polovině utkání neuznají. "Věděl jsem, že ho možná neuznají. Trochu jsem ho (brankáře) cítil na sobě, takže to podle mého rozhodli správně," uvedl útočník Arizony.

Nejzkušenější člen slovenského týmu Ladislav Nagy se ale fanoušků zastal. "Divíte se jim? Nám odpískají faul, ale krosček na Buce ne. Nechci radši nic říkat na adresu rozhodčích, mají to těžké. Doufám ale, že dostanou nějaký trest. Co dodat. Kanada je Kanada..." řekl devětatřicetiletý útočník, jenž po šampionátu zřejmě ukončí aktivní kariéru.

Kanaďané brali dění na konci zápasu s nadhledem. Určitě i proto, že získali tři body. "Lahve na ledě jsem ještě nikdy neviděl. Vážně, stalo se mi to poprvé v kariéře. V hale ale byla neuvěřitelná atmosféra," uvedl obránce Troy Stecher pro web pravda.sk. "A pískot při hymně? Co na to říct. Byl to velmi emotivní zápas, lidi těžko nesli závěr duelu. Upřímně řečeno to mohlo klidně skončit opačným výsledkem. I přes pískot jsem si zápas užíval," dodal bek Vancouveru.