Nemrahovi uzavřeli dohodu v kauze lustrací vozidel, soud rozhodne v pátek

Praha - Karím a Zakaría Nemrahovi obvinění v kauze lustrací vozidel, která souvisí s případem Dozimetr, uzavřeli s žalobcem dohodu o vině a trestu. Souhlasí s podmíněnými tresty. Soud o dohodě rozhodne v pátek. Policista Karím Nemrah je obžalován ze zneužití pravomoci úřední osoby a neoprávněného přístupu k počítačovému systému, jeho bratr pak z toho, že ho k trestným činům navedl.

Karím Nemrah souhlasil s desetiměsíční podmínkou se zkušební dobou na 15 měsíců a také s pětiletým zákazem činnosti u bezpečnostních sborů. Zakaría Nemrah přijal půlroční podmíněný trest odložený na zkušební dobu jednoho roku, pokud soud dohodu schválí, zaplatí také 25.000 korun na pomoc obětem trestných činů. "Hlavní roli hrálo to, že se obžalovaní přiznali, akceptovali popis skutku, akceptovali způsob provedení jednání a všechny okolnosti, které jsem popsal v obžalobě," řekl novinářům státní zástupce Pavel Prygl. Nemrahovi nechtěli kauzu komentovat.

Podnikatel Zakaría Nemrah podle obžaloby mezi lety 2021 a 2022 ve dvou případech navedl svého bratra, aby pro něj v policejní databázi prolustroval SPZ tří vozidel. Karím Nemrah pak v jednom případě pod smyšlenou legendou požádal o lustraci svého kolegu, který měl k dispozici zařízení s dálkovým přístupem do databáze, v druhém značku prověřil ze služebního počítače.

Karíma Nemraha pak žalobce viní ještě z toho, že v srpnu 2021 požádal jiného policistu o prověření dalších tří SPZ, a to pod záminkou, že ho testují policisté z hospodářské kriminálky, kam měl muž nastoupit. Informace ale policista nezjistil, šlo totiž o vozidla, u kterých bylo nutné pro lustraci podat písemnou žádost.

Hlavní líčení sice dnes začalo čtením obžaloby, státní zástupce i obhájci obžalovaných ale následně uvedli, že mají zájem o uzavření dohody o vině a trestu. "To, co je uvedeno v obžalobě, my pokládáme za nesporné," řekl obhájce Zakaríi Nemraha Tomáš Kaiser. Soudkyně proto jednání přerušila, po necelé půlhodině se obě strany dohodly.

V hlavní větvi kauzy Dozimetr bylo kromě Zakaríi Nemraha obviněno víc než deset lidí. Policisté tvrdí, že organizovaná skupina v čele s podnikatelem Michalem Redlem systematicky obsadila klíčové pozice v pražském dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Jedním z obviněných je i někdejší vlivný pražský politik Petr Hlubuček (dříve STAN).