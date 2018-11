Tábor - Statečný výkon předvedla na trati v Táboře cyklokrosařka Kateřina Nash. Čtyřicetiletá rodačka z Prachatic za něj však byla odměněna horším umístěním, než v které doufala. V závodě SVětového poháru uzavřela první desítku pořadí, hlavní příčinou bylo zaváhání při výběhu na mez ve druhém okruhu, kdy se dotahovala natěsno na čelo.

"Byl to pěkný závod. Nedostala jsem se tam dopředu v prvním kole, v tom druhém přišel rozhodující moment, kdy jsem dojížděla čelní skupinu. Na té mezi jsme se tam zasekaly a nemohla jsem tam prostě vylézt. Měla jsem naběhanou svou stopu, jenže v té někdo byl, tak jsem to vzala prostředkem. Ale nedalo se to vyběhnout," popsala novinářům zásadní moment Nash.

Zatímco dopoledne zmrzlá trať postupně během dne pod náporem slunečních paprsků povolovala, v úseku, kde chybovala napříč všemi kategoriemi řada závodníků, se příliš neměnila.

"Ten úsek byl pořád zmrzlý. Když si to projíždíte sám, je to jiné, než když kolem sebe máte pět lidí. Zasekala jsem se tam, a jak začaly dojíždět další holky, bylo to ještě horší. Asi to vypadalo chvilku i trošku komicky, když se tam nemohl nikdo vysápat nahoru," pousmála se Nash.

I když jako obvykle působila nad věcí a vyprávěla s úsměvem na tváři, bylo patrné, jak ji chyba mrzí. "Je mi to líto, ale i tohle je závodění a patří to k tomu. Neudělám s tím nic, je to maličká chyba, která mě vyřadila z boje o umístění. Když chcete vyhrát a uspět na této úrovni, musíte jet bez podobných chyb," řekla Nash.

Ukázala ale srdce bojovnice a nevzdala se. "Kdybych to vzdala, nemá cenu závodit. Přece si tam nesednu, abych začala brečet. I když ta ztráta byla hrozně veliká, jela jsem dál, co to šlo, i takové je závodění. Neříkám, že bez té chyby bych v úvodním balíku byla, ale cítila jsem se dobře a blížila se tam. A tu šanci jsem ztratila," dodala Nash.

Fanoušci ji bez ohledu na umístění hnali vpřed. "Byli skvělí, děkuju jim moc za fandění a že nás přišli podpořit, opravdu to pomůže," ocenila Nash. Zatím netušila, zda si ještě v budoucnu v Táboře zazávodí a stejnou atmosféru ještě někdy okusí. "Nevím, jak vypadá kalendář do budoucna a neznám ani svůj kalendář na příští sezonu. Chci si dnešek užít a ne myslet na další závod v Táboře," konstatovala Nash.

Platí však, že se představí v dalším dílu SP v belgickém Koksijde. Nahrávají tomu i okolnosti, neboť je od této sezony prezidentkou komise sportovců Mezinárodní cyklistické unie (UCI).

"Jsem na začátku čtyřletého období. To závodění je trochu extra, ale mám dvě schůzky příští pátek a pak v pondělí úterý po Koksijde, takže se to teď dalo spojit se závoděním. I to je důvod, proč jsem v Táboře. Takže to zatím jde dobře zkombinovat," přiblížila Nash.

A není vyloučené, že držitelka dvou bronzů z mistrovství světa ze St. Wendelu 2011 a Bielesu 2017 bude reprezentovat i na začátku února na MS v Dánsku. "Soustředila jsem se na listopadovou část a pak se uvidí. Na mistrovství světa musím cestovat kvůli povinnostem s UCI. A tím, že tam budu, tak si říkám - proč nezávodit? Tedy pokud mě ještě tým vybere a budu nominovaná," podotkla s úsměvem Nash.