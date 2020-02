Nemocných s chřipkou za týden přibylo mírně, u malých dětí více

Praha - Nemocných s chřipkou přibylo za poslední týden jen mírně. Výrazněji stoupala pouze nemocnost u dětí do pěti let, informovalo dnes v tiskové zprávě ministerstvo zdravotnictví. Nemocných je 1896 lidí na 100.000 obyvatel, což je o 1,7 procenta víc než před týdnem. Chřipková epidemie přichází každoročně, a to většinou v lednu, poslední dva roky však až v únoru.

"Nejnovější údaje potvrzují, že i nadále probíhá plošná chřipková epidemie na celém území ČR. Cirkuluje převážně virus chřipky typu A," uvedla Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová. Největší podíl nemocných je v Plzeňském, Moravskoslezském, Jihomoravském a Zlínském kraji. Hranici pro vyhlášení plošné epidemie Česko překročilo minulý týden.

Část nemocnic v Česku uzavřela pro návštěvy lůžková oddělení, zejména plicní nebo léčebny dlouhodobě nemocných. Právě chroničtí pacienti a senioři jsou komplikacemi chřipky podle lékařů nejvíc ohrožení. Odborníci jim doporučují očkování, které mají od 65 let hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Ostatní si musí očkování zaplatit, vakcínu jim potom může proplatit pojišťovna z fondu prevence.

V sezoně na přelomu let 2018 a 2019 vyhledalo v Česku praktického lékaře s akutní respirační infekcí a chřipkou 996.000 lidí. Z toho 625 muselo být hospitalizováno na jednotce intenzivní péče a 195 z nich zemřelo. Letos bylo vážných případů 126, infekci podlehlo 23 lidí. Lékaři odhadují, že každoročně s chřipkou souvisí zhruba 1500 až 2000 úmrtí.

Počet nemocných s akutními respiračními infekcemi (včetně chřipky) na 100.000 obyvatel:

Kalendářní týden 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 2020 657 1051 1122 1452 1865 1896 2019 840 1096 1158 1447 1715 1757

zdroj: MZČR, SZÚ