Praha - Nemocnost akutními infekcemi dýchacích cest včetně chřipky v Česku dosáhla tento týden úrovně epidemie, za týden přibylo pacientů téměř o pětinu. Nemocných je 1715 na 100.000 obyvatel, tedy přibližně 180.000 lidí. Vyplývá to z informací Krajské hygienické stanice Libereckého kraje. Vyhlášení epidemie ČTK potvrdilo i ministerstvo zdravotnictví.

"Nejnovější údaje zpracované Státním zdravotním ústavem potvrzují, že probíhá plošná chřipková epidemie na celém území ČR. Cirkuluje převážně vir chřipky typu A," uvedla Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

V některých regionech je nemocnost ještě vyšší, například na Liberecku, Plzeňsku, v Jihomoravském nebo v Moravskoslezském kraji. Nejvíc nemocných přibývá mezi předškolními dětmi.

"Doporučujeme občanům pokud možno vyhýbat se větším uskupením lidí a zejména ve zvýšené míře dodržovat základní hygienická pravidla, jako kýchat do kapesníku či si po cestě hromadnou dopravou vždy umýt ruce," dodala Gottvaldová. Pokud už je člověk nemocný, má se podle ní chovat zodpovědně a chřipku vyležet doma.

Celoplošná epidemie chřipky už propukla ve většině evropských států včetně sousedních.

Počet nemocných na 100.000 obyvatel:

Kalendářní týden 1. 2. 3. 4. 5. Počet 840 1096 1158 1447 1715

zdroj: Státní zdravotní ústav a krajské hygienické stanice

Jihočeský kraj je na prahu chřipkové epidemie

Jihočeský kraj je na prahu chřipkové epidemie. Ve čtyřech okresech kraje - České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice a Tábor - již hygienici evidují epidemický výskyt. ČTK to dnes řekla Jitka Luňáčková z českobudějovické krajské hygienické stanice. Nemocnice České Budějovice ode dneška vyhlásila zákaz návštěv. ČTK to dnes řekla mluvčí holdingu Jihočeské nemocnice Iva Nováková.

Počet pacientů s chřipkovým onemocněním v Jihočeském kraji v porovnání s minulým týdnem vzrostl o 12,9 procenta. Momentálně připadá 1568 nemocných na 100.000 lidí. Největší nárůst nemocných zaregistrovali hygienici u lidí ve věku 15 až 24 let, o 19,9 procenta.

"Kraj již prakticky stojí na prahu chřipkové epidemie, kdy za práh epidemie považujeme 1600 případů na sto tisíc obyvatel regionu. Nárůst jsme zaznamenali ve všech věkových skupinách, nejvíce ve věkové skupině 15 až 24 let, a v kategorii školních dětí šest až 14 let, kde nemocnost vzrostla o 17,8 procenta," uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Květoslava Kotrbová.

Dnes vyhlášený zákaz návštěv platí v českobudějovické nemocnici až do odvolání. Návštěvu u pacientů na nezbytně nutnou dobu může ze závažných důvodů povolit pouze primář oddělení, jeho zástupce nebo první službu mající lékař. "Lze předpokládat, že počet nemocných bude i nadále narůstat," uvedla dnes v tiskové zprávě vedoucí lékařka pracoviště epidemiologie českobudějovické nemocnice Iva Šípová.

Největší výskyt chřipky evidují hygienici v kraji u předškolních dětí ve věku do pěti let, 4572 případů na 100.000 dětí, počet onemocnění oproti předchozímu týdnu stoupl o 17,1 procenta. Podle okresů nejvíce stůňou lidé na Českobudějovicku. Na 100.000 obyvatel tam připadá 1789 pacientů. Naopak nejmenší výskyt chřipkových onemocnění je na Strakonicku, kde je ze 100.000 lidí nemocných 1090.

V Jihomoravském kraji začala chřipková epidemie

Mezi 1,2 milionem obyvatel je zhruba 23.000 lidí s akutními respiračními nemocemi jako jsou nachlazení, rýma nebo kašel, ale část z nich má chřipku. ČTK to dnes řekla vedoucí protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek. Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně vyhlásí od soboty zákaz návštěv pro celou nemocnici. V Břeclavi platí už nyní pro plicní a infekční oddělení. Další nemocnice k omezení zatím nepřistupují.

Před týdnem bylo 21.000 nemocných, ale většinou šlo o nachlazení, chřipka byla sporadicky. Proto hygienici mluvili spíš o epidemii nachlazení než o chřipce. Za týden se však počet pacientů s chřipkou zdvojnásobil a tvoří kolem šesti procent všech případů.

Na 100.000 obyvatel připadá 1918 lidí s akutními respiračními nemocemi a chřipkou. Před týdnem jich bylo 1753 a chřipka byla v 60 případech na 100.000 obyvatel, nyní už je to 105 lidí na stejný počet obyvatel. "Nemocnost jde nahoru, ale kromě akutních respiračních nemocí se k tomu začíná přidávat chřipka. Oproti minulému týdnu se to zdvojnásobilo, takže se nám to začíná překlápět do chřipkové epidemie," uvedla Ciupek.

Nejvíce zasaženou skupinou jsou mladí lidé ve věku od 15 do 24 let a také děti do pěti let. "To je pro nastupující chřipkovou epidemii typické," poznamenala Ciupek. Minulý týden byli jihomoravští hygienici ohledně epidemie chřipky zdrženliví a mluvili spíš o počínající epidemii akutních respiračních nemocí. Hranice pro epidemii je kolem 1700 případů nemocných na 100.000 obyvatel.

Hygienici však sbírají data pouze od praktických lékařů, takže je možné, že je nemocných více, ale ještě nevyhledali lékařskou pomoc. Podle hygieniků obvykle dospělí lidé v produktivním věku hledají lékaře až ve chvíli, kdy je jim nejhůř.

Kvůli epidemii některé nemocnice omezují návštěvy. "Zakážeme je od soboty pro všechna pracoviště. Potrvá to do odvolání," řekla ČTK mluvčí Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Petra Veselá. Podle mluvčího Fakultní nemocnice Brna Pavla Žáry bude zákaz návštěv platit od soboty jak pro areál v Bohunicích, tak pro porodnici na Obilním trhu a také pro Dětskou nemocnici.

Na plicní a infekční oddělení se nedostanou návštěvy v břeclavské nemocnici. K omezení zatím nepřistupují v nemocnicích v Kyjově, Hodoníně, Znojmě ani Vyškově.

Loni trvala chřipková epidemie dva měsíce. Počet nemocných akutními respiračními nemocemi a chřipkou se tehdy dostal až k hranici 30.000 lidí na 1,2 milionu obyvatel.

Chřipek v hradeckém kraji výrazně přibylo, hrozí epidemie

V Královéhradeckém kraji v tomto týdnu o 36 procent přibylo akutních respiračních onemocnění a chřipky. Hygienici v kraji k dnešku evidovali 1519 nemocných na 100.000 obyvatel a situaci označili jako stav před nástupem epidemie. Kvůli chřipce zatím v kraji jeden člověk zemřel a 13 případů onemocnění bylo velmi vážných. ČTK to dnes zjistila z webu Krajské hygienické stanice v Hradci Králové.

Zákaz návštěv již minulý týden vyhlásila krajská nemocnice Jičín a dnes se k ní přidaly se zákazem návštěv Fakultní nemocnice Hradec Králové a krajská nemocnice v Trutnově. "Na pokraji chřipkové epidemie je také Rychnov nad Kněžnou, kde se o případném omezení návštěv rozhodne po víkendu," uvedla mluvčí krajských nemocnic Magdaléna Doležalová.

Nárůst nemocnosti hygienici zaznamenali ve všech věkových skupinách. Rostl i počet případů klinicky závažných onemocnění chřipkou. "Situaci v rámci kraje hodnotíme jako období před nástupem epidemického výskytu," uvedli hygienici. Nejvyšší nemocnost byla tento týden na Jičínsku a Rychnovsku. Nejméně nemocných bylo hlášeno z Hradecka.

Loni na začátku února byla situace s chřipkovými onemocněními obdobná. Hygienici tehdy evidovali 1414 nemocných na 100.000 obyvatel. Vypuknutí epidemie loni ohlásili 9. února.

V Libereckém kraji zřejmě začíná chřipková epidemie

Nad hranici epidemie se dostal počet nemocných s nachlazením a chřipkou v Libereckém kraji. Nemocnost za poslední týden stoupla o 36 procent. Na 100.000 obyvatel je 1986 případů. Situace naznačuje začínající epidemii akutních respiračních infekcí s významným podílem chřipkového viru, sdělila dnes ČTK mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balašová.

O epidemii se hovoří tehdy, kdy se počet pacientů pohybuje mezi 1600 až 1800 nemocnými na 100.000 lidí. Hygienici doporučují nemocnicím a zařízením sociální péče, aby uplatňovala obvyklá protiepidemická opatření včetně omezení návštěv. "V pátém kalendářním týdnu došlo v Libereckém kraji k významnému nárůstu počtu nemocných akutními respiračními infekcemi napříč všemi věkovými kategoriemi, s výjimkou kategorie osob starších 60 let," uvedla Balašová.

Nemocnost v kraji je výrazně nad republikovým průměrem, který je 1715 nemocných na 100.000 obyvatel. Za poslední týden stoupla nemocnost za celou zem o 18,5 procenta.

Nejvyšší nemocnost v Libereckém kraji je na Liberecku, kde na 100.000 obyvatel je 2119 nemocných, na Semilsku 2015 a na Jablonecku 1919. Nejvíce nemocných přibylo na Českolipsku, a to o 64 procent na 1793 případů na 100.000 obyvatel. Současně se v celém kraji zvýšil počet laboratorně potvrzených případů chřipky. Od začátku sezony evidují hygienici 35 případů chřipky typu A s převahou chřipky A H1N1. "U tří osob s laboratorně potvrzenou chřipkou došlo k těžkému průběhu, který si vyžádal hospitalizaci v režimu intenzivní péče," dodala mluvčí krajské hygieny.

V Moravskoslezském kraji přibývá nemocných lidí

Lidí, kteří trpí akutními respiračními infekcemi a chřipkou, v Moravskoslezském kraji stále přibývá. V uplynulém týdnu jejich počet vzrostl o 16,6 procenta, a na 100.000 obyvatel tak připadá už 1899 nemocných. Kraj je mezi čtyřmi regiony s nejvyšší nemocností v Česku. ČTK to dnes sdělila ředitelka Krajské hygienické stanice Helena Šebáková.

Roste počet nemocných lidí všech věkových kategorií, nejvíce nemocných je ale mezi dětmi do pěti let. Na 100.000 dětí v této věkové skupině připadá 5575 nemocných, což je o 21,3 procenta více než před týdnem. Ve srovnání okresů je nejvíce nemocných na Opavsku, kde onemocnělo 3741 lidí na 100.000 obyvatel (o 44,4 procenta více).

Hygienici zaznamenali během týdne v kraji sedm závažných případů chřipky. "Jednalo se o osoby s řadou onemocnění, avšak proti chřipce neočkovaných, zejména z okresu Opava," uvedla Šebáková.

Kvůli chřipkové epidemii už ve čtvrtek vyhlásila zákaz návštěv Slezská nemocnice v Opavě. mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská dnes oznámila, že od pondělí bude platit zákaz návštěv na všech odděleních Městské nemocnice Ostrava, v Léčebně dlouhodobě nemocných a v Domě sociálních služeb.

V Pardubickém kraji výrazně přibývá respiračních chorob

Výrazně přibývá lidí, kteří trpí akutními respiračními chorobami včetně chřipky. Za týden se jejich počet zvýšil o 27 procent na 1516 nemocných ze 100.000 obyvatel. Hranice epidemie již dosáhly okresy Chrudim a Ústí nad Orlicí, řekla dnes ČTK ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Pardubicích Olga Hégrová.

"V Ústí nad Orlicí je to 2099 a v Chrudimi 1640 případů na 100.000 obyvatel," uvedla Hégrová. Podle ní lze očekávat, že se nemoci postupně rozšíří v celém regionu. V kraji ale v pondělí začínají jarní prázdniny, proto se ve statistikách část případů neobjeví. Některé malé děti a mládež, které chorobami trpí nejčastěji, budou léčit rodiče doma bez návštěvy lékaře.

Ve čtyřech případech byla onemocnění komplikovaná, pacienti skončili v nemocnici. Žádný z nich nezemřel. Hygienici zatím zjistili výskyt chřipky typu A a B.

Domov pro seniory ve Sloupnici na Orlickoústecku zakázal kvůli nemocem od 22. ledna do odvolání návštěvy. Ve středu je omezil i Domov Simeon v Horní Jelení na Pardubicku, který se stará o lidi se sníženou soběstačností, návštěvníci by měli nosit roušky.

Ve Středočeském kraji začala chřipková epidemie

Ve Středočeském kraji začala epidemie infekčních onemocnění dýchacích cest. Nemocnost v regionu v uplynulém týdnu stoupla na 1779 nemocných na 100.000 obyvatel, tedy přibližně o pětinu. Nejvyšší nemocnost je v okrese Příbram, nejnižší v okrese Nymburk, uvedla dnes ředitelka protiepidemického odboru středočeské hygienické stanice Lilian Rumlová. Řada nemocnic kvůli chřipce omezila nebo zakázala návštěvy.

"Od začátku chřipkové sezony evidujeme 21 závažných případů v souvislosti s onemocněním chřipkou, ve třech případech s úmrtím," informovala Rumlová. Pacientů s chřipkou přibylo ve srovnání s minulým týdnem o 111 procent, nemocnost aktuálně činí 270 případů onemocnění na 100.000 obyvatel.

Nemocných přibylo ve všech středočeských okresech, nejvýrazněji na Kladensku, Mladoboleslavsku a Berounsku.

Stejně jako minulý týden je nejvíce případů infekčních onemocnění dýchacích cest ve věkové skupině dětí do pěti let. Značnou část případů také tvoří děti do 14 let.

Zákaz návštěv platí například ve slánské, nymburské a nově také mladoboleslavské nemocnici. Omezení se týká také zařízení sociální péče, například v Kouřimi či Hostomicích a na několika místech byly podle hygieniků uzavřeny i mateřské školy.

Nemocnice ve Zlíně a v Kroměříži zakázaly návštěvy

Nemocnice ve Zlíně a v Kroměříži dnes vyhlásily kvůli chřipce zákaz návštěv. Od soboty začne zákaz platit také ve Vsetínské nemocnici. ČTK to dnes řekli mluvčí krajských nemocnic Dana Lipovská a Egon Havrlant. Od pondělí budou mít lidé zákaz návštěv také v nemocnicích v Uherském Hradišti a ve Valašském Meziříčí. Podle ředitelky protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Jany Hoškové je Zlínský kraj na počátku chřipkové epidemie. Lidí s akutními respiračními onemocněními v regionu přibylo, stůně 1710 ze 100.000 obyvatel, což je o pět procent více než před týdnem. Nemocných chřipkou přibylo za týden o 82 procent, ze 100.000 obyvatel marodí 144 lidí.

Hygienici dnes z preventivních důvodů doporučili zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče. Důvodem je podle Hoškové ochrana jejich pacientů a klientů. "Vyhlášení omezení či regulace návštěv a jeho následné odvolání je plně v kompetenci ředitelů jednotlivých zařízení, po zvážení místní situace. Ve Zlínském kraji máme evidovány dva závažné průběhy chřipek u neočkovaných osob," uvedla Hošková.

Počet evropských států hlásících rozvinutou epidemii chřipky podle ní narostl za týden z 16 na 23. "V celé České republice je evidován vzestup nemocnosti ve všech věkových skupinách," řekla Hošková. V dalších týdnech hygienici předpokládají, že se bude v tuzemsku celoplošně zvyšovat podíl chřipkových onemocnění. Může podle nich výrazně přibýt lokálních epidemií v kolektivech.

Nejvyšší nemocnost akutními respiračními onemocněními evidují hygienici ve Zlínském kraji u dětí do pěti let, kdy onemocnělo 4080 dětí na 100.000 obyvatel. Nejvyšší týdenní nárůst onemocnění chřipkou, a to o 128 procent, však připadá na věkovou skupinu lidí od 15 do 24 let s hodnotou 205 nemocných na 100.000 obyvatel.

Plošný zákaz návštěv platí ode dneška jak v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně, tak i v Kroměřížské nemocnici. Od soboty se k nim přidá Vsetínská nemocnice. Od pondělí bude platit plošný zákaz návštěv v Uherskohradišťské nemocnici a v nemocnici ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku, která patří do skupiny Agel.