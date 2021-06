Nemocnicím pomohla loni dopady covidu vyřešit kompenzační vyhláška

Praha - Hospodaření většiny nemocnic v Česku, které si prošly epidemií koronaviru, skončilo loni v zisku. Negativní dopady, především pokles produkce, pomohla vyřešit kompenzační úhradová vyhláška za léčené pacienty s covidem. V odhadech pro letošní rok jsou zástupci nemocnic opatrnější. Výpadky necovidové péče jsou od počátku roku velké a nemocnice zatím nevědí, zda bude i letos schválena kompenzační úhradová vyhláška a jaké parametry bude mít. Některé nemocnice přistoupily kvůli pandemii i ke stavebním úpravám, řada hlásí vzrůstající zájem o zdravotnické obory. Vyplývá to z ankety ČTK.

I pro pražské nemocnice znamenala pandemie velkou zátěž, ale finančně i personálně jsou stabilizované. Některá zařízení evidují ztráty, ale existenčně je to podle jejich představitelů neohrozí. "Jsme aktuálně v dobré finanční kondici, protože zálohy od zdravotních pojišťoven chodí v dostatečné výši," uvedla mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Marie Heřmánková.

Podle mluvčí pražské Nemocnice Na Homolce Martiny Dostálové je situace lepší, než se čekalo. "I přes dramatický pokles produkce v jarních měsících roku 2020 se původní černé scénáře z jara naznačující veliký ekonomický propad v hospodaření nemocnice naštěstí nepotvrdily, a to především díky celé řadě provozních a organizačních změn, velkému pracovnímu nasazení celé nemocnice, a určitě i díky stabilizačním opatřením ze strany ministerstva zdravotnictví v oblasti úhradové vyhlášky," sdělila.

Pro letošek ale zatím neskončilo dohodovací řízení o kompenzační vyhlášce. Podle středočeského krajského radního pro zdravotnictví Pavla Pavlíka (ODS) nejsou z jeho pohledu dosavadní návrhy kompenzační vyhlášky krajským nemocnicím přátelsky nakloněné. Ekonomickou situaci nemocnic bude podle něj možné komentovat až po dokončení dohodovacího řízení. Zatím nejsou jasné ani kompenzace za takzvanou elektivní péči, což jsou plánované výkony. Jejich poskytování má výrazný vliv na hospodaření nemocnic.

Loni například Fakultní nemocnici Ostrava (FNO), největšímu zdravotnickému zařízení Moravskoslezského kraje, klesla produkce o 15 až 20 procent. Negativní dopady pandemie na hospodaření ale pomohla vyřešit kompenzační úhradová vyhláška. "Nemocnice je dlouhodobě stabilní a zdravá, hospodaření roku 2020 dopadlo dobře, skončilo v kladných číslech ve výši 43 milionů korun před zdaněním," řekla ČTK mluvčí nemocnice Petra Petlachová.

Více než dvojnásobným ziskem v porovnání s předchozím rokem skončilo loni hospodaření FN Olomouc, zaznamenala zisk 380 milionů korun. Nejlepší ekonomický výsledek v historii zaznamenala loni českobudějovická nemocnice, která je s infekčním oddělením páteřní nemocnicí Jihočeského kraje. Hospodařila se ziskem více než 222 milionů korun, což bylo téměř 90 milionů víc než v roce 2019. Dluh vůči zaměstnancům, kteří v posledním roce neměli dostatečnou dovolenou, pociťují zástupci mnohých nemocnic. Nemocnice počítají s tím, že po těžkém roce budou zaměstnanci v létě čerpat dovolenou.

V pěti nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina se nápor na zdravotnictví odrazil podle náměstka hejtmana pro zdravotnictví Vladimíra Novotného (ČSSD) na častějším odchodu zdravotníků do důchodu. O zdravotnické obory má ale zájem víc mladých. Podle ředitele jihlavské zdravotní školy Libora Fasory zájem o studium narůstá už několik let. Letos počet přihlášek na obor praktická sestra překonal stovku, loni bylo přihlášek asi 65. Jedním z důvodů může být zlepšení platů zdravotníků. "A může to být i prestiž, kterou minimálně po tomto roce nebo roce a půl obor získal," řekl Fasora.

V Plzeňském kraji pandemie koronaviru pomohla některým nemocnicím mírně zlepšit personální situaci a získat víc lékařů, zdravotníků i dalších pracovníků. Například do FN Plzeň nastoupilo loni i několik zdravotníků, kteří dosud pracovali mimo obor. Překonat náročné období pomohli i ti, co kvůli pandemii odložili odchod do penze, uvedl ředitel FN Václav Šimánek.

Na nemocnice více než rok trvající epidemie dolehla a převrátila naruby jejich chod. Zavírala se oddělení, jejich týmy se rozdělovaly na služby u covidových pacientů, personál se musel rychle přizpůsobit pacientům s dosud neznámou diagnózou a osvojit si pravidla práce v infekčních podmínkách. "To bylo v nemocnicích, které do té doby neměly infekční oddělení, zcela mimořádné, a vyžádalo si to i rychlé stavební úpravy, například provizorní přepážky," uvedla mluvčí krajských nemocnic v Královéhradeckém kraji Lucie Chytilová. Laboratoře se musely přizpůsobit obrovské poptávce po PCR testech, bylo nutné pořídit nové vybavení, které bylo těžko k sehnání.