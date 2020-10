Nemocnice Zlínského kraje odvezly 12 pacientů do jiných krajů

Zlín - Z nemocnic Zlínského kraje bylo již 12 pacientů s covidem převezeno do jiných nemocnic mimo region, o převozu dalších se jedná, řekl dnes ČTK mluvčí krajských nemocnic Egon Havrlant. Na hraně kapacitních možností jsou ve Zlínském kraji zejména menší nemocnice ve Vsetíně a Kroměříži, pro které je velký nápor pacientů ve vážném stavu nezvyklý.

"Zdravotníci to zvládají skvěle. Jsou však zvyklí mít na ventilaci maximálně pět pacientů, nyní jich ve Vsetínské nemocnici mají deset a v Kroměřížské sedm," uvedl Havrlant. Nemocnice v Kroměříži a Vsetíně se dostávají na hranici možností, pro covidové pacienty tam mají kolem 60 standardních lůžek a 15 intenzivních lůžek. K dnešku je ve Vsetínské nemocnici 73 pacientů s covidem a v Kroměřížské 54. Pro nemocnice je také problém zajistit péči po personální stránce.

"Dosud jsme transportovali sedm pacientů z Kroměřížské nemocnice do Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, čtyři pacienty z Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně do Fakultní nemocnice Olomouc a jednoho pacienta ze Vsetínské nemocnice do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně," uvedl Havrlant. Jedná se ještě o převozu dalších čtyř až pěti pacientů ze Vsetínské nemocnice. Podle Havrlanta se zatím řeší konkrétní jednotlivé případy, není nastaven systém odesílání většího množství pacientů.

Kapacita krajských nemocnic se však postupně plní, například ve zlínské nemocnici se ve čtvrtek otevřela další stanice pro pacienty s covidem-19, již devátá. Celkem je nyní v nemocnicích pro covidové pacienty přes 220 standardních lůžek a tři desítky intenzivních lůžek. Pacientů s koronavirem je tam k dnešku 197. Nemocnice již dřív upozornila, že poroste-li dál rychle počet hospitalizovaných s covidem-19, bude muset požádat o pomoc sesterské nemocnice ve Zlínském kraji, nebo přesměrovat pacienty do nemocnic v sousedních krajích.

Přestože ředitel Uherskohradišťské nemocnice ve čtvrtek uvedl, že je tam již o něco více pacientů s covidem než dalších pacientů, tato situace podle Havrlanta ještě v krajských nemocnicích nenastala. V nemocnicích je podle něj k dnešku 472 pacientů s covidem a 663 dalších hospitalizovaných. Ve zlínské nemocnici je 197 pacientů s covidem a 256 jiných pacientů, v Uherskohradišťské nemocnici 148 covidových a 219 necovidových pacientů. Ve Vsetínské nemocnici leží s covidem 73 lidí, z jiných důvodů 95 pacientů a v Kroměříži 54 covidových pacientů a 93 běžných.