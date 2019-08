Nemocnice v Rumburku zůstává v provozu, na výplaty peníze má

Rumburk (Děčínsko) - Lužická nemocnice a poliklinika Rumburk zůstává navzdory insolvenčnímu řízení dál v provozu. Peníze na výplaty jsou zajištěné, pojišťovny dál platí, ujistila dnes na setkání se zaměstnanci insolvenční správkyně Martina Jinochová Matyášová.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zároveň uvedl, že stát i pojišťovny mají zájem na zachování rumburské nemocnice. Dnes podepsané česko-saské memorandum o přeshraniční péči podle něj rozhodně neznamená likvidaci nemocnic v Rumburku a Varnsdorfu. Jde o doplňkovou službu pro lidi z příhraničí, řekl.

Lužická nemocnice zajišťuje péči pro 55.000 obyvatel Šluknovského výběžku, od poloviny července je ale v insolvenčním řízení. Loňská ztráta zařízení dosáhla 52 milionů korun, na konci května už hospodaření nemocnice vykazovalo ztrátu dalších 18 milionů. Podle seznamu závazků navíc dluží nemocnice dalších bezmála 40 milionů korun dodavatelům a pojišťovnám. Většina byla splatná před více než třemi měsíci. Péči nemocnice dál zajišťuje, byť kvůli dovoleným s krátkodobými omezeními.

"Máte-li starost o svoji nemocnici, zachraňte ji. Využijte možnosti, které vám dává insolvenční řízení a zeštíhlete náklady. Buď se naštvete a odejdete a my tu nemocnici nebudeme schopni bez vás udržet, nebo tohle těžké období překonáte s námi. Využijte tu příležitost a mějte rádi svou nemocnici, protože to je jediný nástroj, jak tu můžete zachovat akutní péči," vyzvala dnes insolvenční správkyně zaměstnance. Ujistila je zároveň o tom, že na mzdy peníze jsou a nároky zaměstnanců jsou přednostní. "Pojišťovny dál posílají peníze," dodala.

Podle Vojtěcha mají i pojišťovny zájem rumburskou nemocnici udržet. Všeobecná zdravotní pojišťovna, která je i ve Šluknovském výběžku dominantní, se dokonce rozhodla na platbách přidat. "Nemocnice by vzhledem k poloze a nedostupnosti dalších služeb měla být nějak bonifikována, zvýhodněna v úhradách. VZP už dala úhradový dodatek ke smlouvě s nemocnicí, který by měl navýšit úhrady o nějakých 17 až 20 milionů korun," řekl ČTK Vojtěch. Do budoucna by to podle něj mělo zlepšit situaci nemocnice a pomoci ji udržet v provozu než se podaří situaci vyřešit.