Nemocnice v Kyjově vyhlásila stav postižení, ARO je téměř vyčerpané

Kyjov (Hodonínsko) - Ředitel kyjovské nemocnice na Hodonínsku Lubomír Wenzl dnes vyhlásil stav hromadného postižení osob. V praxi to znamená, že už se nemocnice téměř dostala do stavu, v němž se o pacienty na oddělení ARO, kteří potřebují plicní ventilaci, nemůže postarat odborně vyškolený lékař. ČTK to řekl mluvčí nemocnice Filip Zdražil. Na kyjovskou nemocnici tak dopadla současná vlna covidu. V minulých dnech už musela nemocnice jednoho pacienta s covidem přeložit do Fakultní nemocnice v Brně. Na vyhlášení stavu upozornil Deník N.

Původní kapacitu šesti lůžek ARO postupně kyjovská nemocnice rozšířila na 14, volná jsou jen dvě. "Ještě máme jako železnou rezervu naše původní ARO se šesti lůžky a starým vybavením, ale už by se o pacienty musel starat personál, který není primárně určený pro tuto péči," řekl Zdražil. S ohledem na přibývání pozitivních případů a nových pacientů, kteří potřebují plicní ventilaci v těžkém stavu, je pravděpodobné, že kapacita 14 lůžek bude velmi brzy vyčerpaná.

O něco větší rezerva je na standardních lůžkách, ale i ta se pomalu tenčí. "Situaci řešíme s krajským koordinátorem," doplnil Zdražil. Dokud to bude kapacitně možné, mohou si nemocnice mezi sebou pacienty předávat. Je to však na úkor neakutních výkonů, které už nemocnice na jižní Moravě postupně omezily a děje se tak i v jiných krajích.

Stav hromadného postižení je mimořádnou událostí, při níž zdravotnické zařízení kvůli nedostatku zdrojů už neposkytuje zdravotní péči odpovídající běžnému standardu v ČR. Při letošní jarní vlně tento stav vyhlásily jako první nemocnice v Pardubickém kraji na začátku března, pak následovaly další nemocnice v republice. V nynější, podzimní vlně je kyjovská nemocnice první, která k tomu přistoupila.

Epidemie covidu v Česku zatím stále nabírá na síle, která je značná. Za pondělí bylo více než 14.000 pozitivních testů, což je za tento den v týdnu dosud rekordní počet. Na jižní Moravě je incidence za posledních sedm dnů 1255 případů na 100.000 obyvatel. V nemocnicích je v celé republice přes 5400 lidí, kteří potřebují hospitalizaci a jejich počet dále bude růst. Nynější počet je nejvyšší od letošního 12. dubna. V nemocnicích s péčí pomáhají hasiči a vojáci. S koronavirem už v Česku zemřelo od loňského března přes 32.300 lidí, v posledních dnech počty úmrtí opět překročily stovku.