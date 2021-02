Nemocnice v Humpolci přijala pacienty s covidem-19 ze Sokolova

Do Vysočinských nemocnic v Humpolci přivezl 19. února 2021 večer velkoobjemový vůz pražské záchranné služby Fénix deset pacientů s covidem-19 ze Sokolova. Jsou to pacienti, kteří sice potřebují kyslíkovou podporu, ale nejsou ve vážném stavu.

Humpolec - Do Vysočinských nemocnic s. r. o. v Humpolci dnes po 19:00 přivezl velkoobjemový vůz pražské záchranné služby Fénix deset pacientů s covidem-19 ze Sokolova v Karlovarském kraji. Jsou to pacienti, kteří sice potřebují kyslíkovou podporu, ale nejsou ve vážném stavu. Vysočinské nemocnice s dvěma pracovišti v Humpolci a jedním v Ledči nad Sázavou mají nyní 30 volných lůžek. ČTK to řekl jednatel společnosti Josef Kressl. Převoz byl dohodnutý dnes ráno.

Fotogalerie

Pět pacientů bylo umístěno v nemocnici následné péče a pět v plicní nemocnici. Pracoviště jsou od sebe vzdálená asi 400 metrů. "Měli by to být stabilizovaní pacienti, na které jsme tady do určité míry zvyklí," řekl Kressl. Vysočinské nemocnice mají 254 lůžek a přibližně 250 zaměstnanců. Očkování proti covidu-19 zatím dostalo asi 80 z nich.

S transportem pacientů z vozu do nemocnice pomáhali krajští hasiči ze stanic v Humpolci a Pelhřimově. Před nemocnici dorazili v 19:00 a museli se na místě převléknout do ochranných oděvů. Asi o čtvrt hodiny později přijel vůz s pacienty v doprovodu několika policejních aut.

Sokolovská nemocnice, která je podobně jako všechny nemocnice v Karlovarském kraji kriticky přeplněná pacienty s koronavirem, potřebovala podle její mluvčí Markéty Singerové uvolnit lůžka. "Obáváme se velkého náporu pacientů o víkendu, jako tomu bylo minulý týden," řekla.

V sokolovské nemocnici je nyní asi 80 pacientů s covidem-19. V krajských nemocnicích v Karlových Varech a Chebu jich dnes leželo dalších 151. Ve srovnání se začátkem letošního roku je to asi trojnásobek.

O pacienty s koronavirem z jiných krajů pečují i nemocnice, které zřizuje Kraj Vysočina. Počet hospitalizovaných s covidem-19 v nich v posledním týdnu přesahuje 200. "Aktuálně se intenzivní péče v našich krajských nemocnicích rychle plní. Bohužel musíme požadavky na překládání péče začít odmítat. Naše nemocnice nyní pečují o šest pacientů na JIP a čtyři na standardních lůžkách v režimu přeložení z jiného kraje, jde o pacienty z Karlovského a Kralovéhradeckého kraje," řekl ČTK náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD). Tito pacienti jsou podle něho v nemocnicích v Jihlavě a Havlíčkově Brodě.