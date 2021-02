Nemocnice v hradeckém kraji na hraně, v týdnu převozy mimo region

Hradec Králové - Situace v nemocnicích v Královéhradeckém kraji zůstává vážná, jsou pod velkým tlakem lidí, kteří potřebují hospitalizaci. Tento týden došlo na přesuny pacientů mimo kraj. Dnes zůstávalo v nemocnicích v kraji asi 600 hospitalizovaných s covidem, z nichž v intenzivní péči (JIP) bylo asi 130, obdobně jako ve středu, vyplynulo z dnešního vyjádření zástupců nemocnic.

V nemocnicích v kraji před týdnem bylo asi 575 hospitalizovaných pacientů s koronavirech, z toho na JIP asi 120. O covid pacienty pečují v kraji Fakultní nemocnice (FN) Hradec Králové, pět krajských nemocnic a soukromá ve Vrchlabí.

Podle mluvčí nemocnic Královéhradeckého kraje Lucie Chytilové byla dnes z hlediska obsazenosti nejhorší situace v krajské Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem a v rychnovské nemocnici. Počet hospitalizovaných pacientů tam překračuje deklarované kapacity.

"Situace v nemocnicích Královéhradeckého kraje je stále vážná, nemocnice jsou pod velkým tlakem pacientů potřebujících hospitalizace. Z toho důvodu byly v tomto týdnu nutné i překlady mimo kraj, šlo o jeden až tři převozy denně, a to například do Prahy, Havlíčkova Brodu nebo do Českých Budějovic. Zejména šlo o pacienty z trutnovské a rychnovské nemocnice," uvedla pro ČTK Chytilová.

V krajských nemocnicích bylo dnes zhruba 360 covid pacientů, z nichž na JIP okolo 60.

FN Hradec Králové dnes zajišťovala péči o zhruba 210 pacientů s covid-19, přibližně šest desítek vyžadovalo intenzivní péči. "Nemocnice se pohybuje na hraně svých kapacit. Situaci komplikuje především vysoký počet v práci nepřítomných zdravotníků, kterých je stále nepřítomno více než 300 z celkového počtu 3500," uvedl dnes pro ČTK mluvčí hradecké FN Jakub Sochor.

V soukromé vrchlabské nemocnici se dnes léčilo s covidem 30 pacientů, z toho bylo sedm na JIP, uvedli její zástupci.

I přes zkrácení dodávek vakcín se v kraji dál očkuje, od tohoto týdne také vakcínou Moderna.

Fakultní nemocnice v Hradci Králové podala zhruba 7200 dávek vakcíny zdravotníkům, seniorům nad 80 let či vysoce rizikovým vážně nemocných pacientů. "U více než 1500 z nich byla podána i druhá dávka. Ve čtvrtek podala nemocnice prvních 45 dávek vakcíny od firmy Moderna vysoce rizikovým chronickým pacientům. Kapacita očkovacího centra odpovídá množství dodávané vakcíny," řekl dnes ČTK Sochor.

Hradecká FN pokračuje i v antigenním testování veřejnosti a PCR testech, například ve středu bylo metodou PCR vyšetřeno přes 1000 vzorků, zhruba 400 z nic bylo pozitivních.

V krajských nemocnicích bylo k dnešku oočkováno zhruba 7400 lidí. "Nemocnice očkují i mimo nemocnice, v domovech pro seniory a sociálních zařízeních," uvedla dnes pro ČTK Chytilová.

Než tento týden dorazila do kraje dodávka vakcíny Moderna, v regionu se očkovalo vakcínou Pfizer/BioNTech. V kraji se očkuje na sedmi místech. První v kraji začala očkovat v sobotu 2. ledna FN Hradec Králové.