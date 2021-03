Nemocnice v Hořovicích se promění v tzv.pandemickou nemocnici

Hořovice (Berounsko) - Nemocnice v Hořovicích na Berounsku se bude moci v případě potřeby proměnit v takzvanou pandemickou nemocnici. Umožní to rozsáhlé investice do areálu, které by měly být dokončeny do tří let. V nejhorší fázi epidemie bude zařízení schopné nabídnout až 500 lůžek pro pacienty s infekčním onemocněním, řekl dnes novinářům majitel nemocnice Sotirios Zavalianis.

Podle náměstka pro léčebnou péči Marka Janky ze Zavalianisovy skupiny AKESO Holding se původně počítalo s investicí 2,5 miliardy korun. Loni však byla v souvislosti s covidem-19 částka navýšena o dalších 350 milionů korun na pandemickou část. Je totiž nutné pořídit speciální výtahy či vzduchotechniku oddělující infekční část od ostatních provozů. Zároveň se počítá se zapojením potrubní pošty nebo robotů, aby se co nejvíce omezil styk personálu s pacienty.

Zavalianis zdůraznil, že všechny projekty financuje z vlastních zdrojů a bez dotací. Neobejde se ale bez úvěrů. "Momentálně jednáme s Evropskou investiční bankou, že by se podílela na financování tohoto projektu," dodal.

Ředitel nemocnice Michal Průša uvedl, že zařízení mělo v některých fázích epidemie koronaviru problém s oddělováním infekčních pacientů od ostatních. Proto vznikl nápad rozdělit ji na dvě zařízení, která by fungovala odděleně vedle sebe.

Počet lůžek se bude odvíjet od epidemické situace a počtu nakažených. Od určité fáze epidemie bude mít nemocnice 270 lůžek pro infekční pacienty a přitom ještě v druhé části zařízení zvládat běžnou péči. V nejhorší fázi bude kapacita 500 infekčních lůžek, ale bude zároveň potřeba spolupráce s ostatními nemocnicemi v regionu, které se postarají o běžné pacienty. Hořovické zařízení by naopak převzalo ty infekční.

Za současné situace by tak nemocnice byla podle Janky schopná pojmout naprostou většinu covidových pacientů ze středočeských nemocnic, podmínkou by však byla personální spolupráce s těmito zařízeními. "Ta jednání nyní vedeme," dodal Janka.

Součástí AKESO Holdingu je kromě hořovické nemocnice také Rehabilitační nemocnice Beroun a radiologické a onkologické centrum Multiscan Pardubice. Holding hořovickou nemocnici od privatizace v roce 2007 postupně rekonstruuje a modernizuje. Pro některá oddělení postavil nové budovy, jiná oddělení rozšířil. V areálu vznikly například i byty pro zaměstnance nebo školka.

Zavalianis je stoprocentním vlastníkem holdingu, narodil se v Řecku a do tehdejšího Československa přijel studovat v roce 1984. V minulosti získal titul podnikatele roku ve středních Čechách.