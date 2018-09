Praha - České nemocnice si většinou pochvalují ukrajinské lékaře a nesouhlasí s nedávnou kritikou na jejich adresu od České lékařské komory (ČLK). Případné zrušení projektu Ukrajina, který příchod lékařů z Ukrajiny do Česka usnadňuje, by některým zdravotnickým zařízením způsobil značné komplikace. Nemocnice totiž často tímto způsobem řeší nedostatek českých lékařů, zjistila ČTK.

ČLK uvedla, že v Česku pracovalo přes 400 lékařů z ciziny bez potřebných zkoušek. Z nich 145 právě díky takzvanému projektu Ukrajina, který lékařům umožňuje odložit si aprobační zkoušku. Do jejího složení pracují pod dohledem českých lékařů v režimu výjimky ministerstva zdravotnictví.

Například v Karlovarském kraji má podle ministerstva výjimku nyní osm lékařů v karlovarské nemocnici, šest v Sokolovské, tři v chebské a dva v ostravské nemocnici. Nemocnice by bez nich měly problémy se zajištěním zdravotní péče. Zájem českých lékařů o práci v pohraničí je velmi malý a nestačí na to, aby nemocnice některé obory mohly personálně zajistit.

I v Libereckém kraji by zřejmě zrušení projektu pro mnohé nemocnice znamenalo uzavírání oddělení. "Bez zahraničních lékařů, ukrajinských lékařů, je řada hlavně těch menších nemocnic ve velkých potížích, co se týká zajišťování služeb. Je samozřejmě evidentní, že zahraniční lékaři musí splnit stejné podmínky jako čeští lékaři," uvedl liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro LK).

V Královéhradeckém kraji by ukončení projektu nepředstavovalo problém okamžitě, mohlo by ale přinést komplikace v dlouhodobém horizontu. "Pokud se příslušné legislativní požadavky nezmění, tak vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji v příštích letech vidím přínos ukrajinských lékařů jako poměrně významný," sdělil ČTK předseda představenstva jičínské oblastní nemocnice Tomáš Sláma. Kraj by chtěl projekt Ukrajina využívat dál pro získávání lékařů i odborného nelékařského zdravotnického personálu. Zájem o příchod dalších zahraničních lékařů má i Ústecký kraj.

Kraje odmítají, že by ukrajinští lékaři pracovali v nemocnicích nezákonně. Vedoucí středočeského odboru zdravotnictví Zdeňka Salcman Kučerová uvedla, že při vydávání oprávnění i při kontrolách nejsou tolerováni zahraniční lékaři bez vydaného rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o uznání specializované či odborné způsobilosti. "Tato praxe se týká všech poskytovatelů bez ohledu na to, zda se jedná o krajskou nemocnici nebo nemocnici jiné právní subjektivity," řekla.

Vedení nemocnic i kraje jsou většinou z prací ukrajinských lékařů spokojení. Jen některým by ale konec projektu výrazné komplikace nezpůsobil. Je to případ například nemocnic v Jihomoravském kraji, které ve velké míře využívají lékaře ze Slovenska.