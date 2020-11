Nemocnice používají přístroj šetrnější než umělá plicní ventilace

Praha - Nemocnice začínají používat pro pacienty s covidem-19 přístroje z Nového Zélandu, které jsou šetrnější než mechanická umělá plicní ventilace (UPV). Mohou pomáhat i pacientům při vědomí a jsou snadnější na obsluhu, řekl novinářům ředitel pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) Petr Arenberger. Celkem takzvaných oxygenátorů Česká republika objednala 1500.

"Ventilátory jsou nezbytně nutné pro relativně velkou část našich pacientů. Pacienta musíte uspat, je v dlouhodobé narkóze, aby se nebránil, když má hadici nebo dokonce otvor v krku. Trvá pak delší dobu, než se dostane do běžného života," popsal Arenberger. Dodal, že i úmrtnost těchto pacientů je poměrně velká.

Takzvané oxygenerátory, kterých si vinohradská fakultní nemocnice objednala stovku, podle něj pomohou pacientům, kteří ještě nepotřebují mechanickou podporu dýchání. "Umožňují vysokoprůtokové dávkování brýlemi. Můžeme proplachovat plíce velkým množstvím kyslíku," dodal. Nutnost mechanické ventilace přístroj dokáže podle lékařů oddálit.

Podle něj se na samostatnou obsluhu klasického umělého plicního ventilátoru zdravotní sestra vyškolí až za půl roku. Vyškolit se na oxygenátor trvá kratší dobu. FNKV má navíc speciální školicí středisko, kde si personál může obsluhu přístroje i pacienta na něj připojeného vyzkoušet na počítačově řízené figuríně.

V posledních dnech překročil počet lidí, kteří jsou s covidem-19 hospitalizovaní, hranici 8000, ve vážném stavu je jich více než 1200. Pokud by se už nyní zastavil nárůst počtu nových pacientů, do nemocnic by jich stále víc proudilo ještě zhruba dva týdny. V posledních dnech jich přibývá 250 denně, 38 z nich je ve vážném stavu. Nemocniční systém počítá celkově až se 12.000 pacienty a 2500 lidmi ve vážném stavu na odděleních JIP nebo ARO.

Podle posledních dat ohledně kapacit nemocnic je pro ně celostátně dostupná méně než třetina z 22.000 lůžek s možností podávat kyslík, asi čtvrtina ze 4000 intenzivních lůžek a 40 procent přístrojů UPV. Situace se ale dramaticky liší podle regionů, méně lůžek v absolutních počtech je v těch, kde nemají fakultní nemocnici. Například v Karlovarském kraji je jenom 78 lůžek JIP a volná pro pacienty s covidem-19 jsou čtyři. Lůžek s kyslíkem je nejméně volných v Královéhradeckém kraji. Přístrojů UPV má nejméně Zlínský kraj, který hlásí několik dní prakticky naplnění kapacity nemocnic pro nakažené koronavirem a pacienty posílá i do okolních krajů.