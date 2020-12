Nemocnice mohou omezit zbytnou péči ve prospěch nemocných covidem

Praha - Nemocnice mohou omezit zbytnou péči, aby reagovaly včas na případný nárůst počtu infikovaných novým koronavirem, kteří budou potřebovat hospitalizaci. Usnesení dnes schválila vláda. V českých nemocnicích bylo v neděli podle údajů ministerstva zdravotnictví 4398 lidí s covidem, 588 z nich v těžkém stavu. O týden dříve bylo hospitalizovaných o 43 více. Většina lidí s infekcí má lehký průběh nemoci, hospitalizaci vyžaduje zhruba 5,5 procenta aktuálně nakažených.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes na tiskové konferenci řekl, že vládní opatření dá vedením nemocnic prostor pro případné rozhodnutí. Situace v nemocnicích je podle ministra různá.

Už minulý týden Blatný uvedl, že nemocnice by měly velmi opatrně plánovat neakutní zákroky a sledovat kapacity lůžek intenzivní péče. Pokud by začaly prudce růst počty hospitalizovaných s nemocí covid-19, bylo by znovu nutné omezit péči, která se dá odložit.

Pokud by se nemocnice znovu začaly výrazně plnit, bylo by nutné stejně jako při jarní i podzimní vlně omezit neakutní necovidovou péči. Vláda koncem listopadu zrušila po zhruba měsíci nařízení, kterým zakázala nemocnicím poskytovat odkladnou péči. Nemocnice tak mohly znovu provádět plánované operace, musely mít ale stále zálohy pro pacienty s onemocněním covid-19.

V Česku v neděli přibylo 3364 potvrzených případů nemoci covid-19, což je nejvyšší nedělní hodnota za posledních šest víkendů. O týden dříve bylo nově odhaleno zhruba 2000 případů. Nejvýrazněji se nemoc v posledních dnech šíří v Ostravě a na Rychnovsku. V Ostravě se za posledních sedm dní nakazilo téměř 632 lidí na 100.000 obyvatel, v okrese Rychnov nad Kněžnou 624.

V Česku nyní platí opatření pro čtvrtý stupeň pohotovosti, ve středu bude vláda rozhodovat o případném přesunu do pátého stupně, a to zřejmě od 25. prosince.